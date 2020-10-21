Помпео заявил о непричастности России к компромату на Байдена

Государственный секретарь США Майкл Помпео присоединился к заявлению директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что Россия не имеет отношения к появлению в прессе переписки Хантера Байдена.

Газета New York Post опубликовала письмо, доказывающее, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встречался с украинскими бизнесменом, у которого работал его сын Хантер Байден.

Речь идет о встрече Джо Байдена с советником совета директоров украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, факт которой бывший вице-президент США отрицает.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие», – говорится в письме Вадима Пожарского Хантеру Байдену от 17 апреля 2015 года.

В 2015 году вице-президент США Джо Байден добился от украинского президента Петра Порошенко увольнения генерального прокурора Украины Виктор Шокина, который возбудил уголовное дело в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден.