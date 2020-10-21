Прогноз погоды на Новый год: синоптики привели в замешательство россиян

Последние годы мы привыкли, что зимы стоят мягкие, снега мало, морозов практически нет и всё идет к тому, что рано или поздно зимы в привычном для нас понимании не будет вовсе. Наверное, когда-нибудь придёт к нам в страну тропический климат, но холода без боя не сдаются и пытаются всё же взять свое.

Синоптики привели россиян в замешательство пообещав им в этом сезоне очень холодную и многоснежную зиму, с морозами, буранами, вьюгами и всем, что только может произойти в это время года. Средние температуры по стране обещают быть ниже климатической нормы, а уже привычной для последних лет мягкой погоды даже ждать не стоит.

Погода на Новый год в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Зима придёт в столицу и область по-настоящему уже в конце ноября: морозец и снег накроют город очень быстро. Начало календарной зимы выдастся ещё более холодным, возможны сильные вьюги со шквалистым ветром, просто сносящим с ног. Но больше всего синоптики привели в замешательство москвичей прогнозом на новогодние праздники – температурный фон в столице с боем курантов может опуститься до минус 25.

Снег и сильный мороз будут минимум до Рождества, а может и до Старого Нового года. И почти всегда это вьюга, метель с ветром и минус 20-30. В общем зимние каникулы в Москве и Подмосковье в этом сезоне – не самое хорошее время для прогулок и всяческих забав: холодно, ветрено, снежно. Скорее такая погода больше соответствует северным регионам.

Прогноз погоды на Новый год в Приморье и Сибири

Жители Приморье также находятся в замешательстве, то по другому поводу: здесь в Новый год ожидается непривычно мягкая и тёплая погода для этого региона.

Причём весь декабрь пройдёт с температурой в среднем днём до минус 5, а по ночам не будет опускаться ниже минус 7-9. Ветра не ожидается, снега тоже выпадет меньше нормы. Начало января принесёт небольшое похолодание – до минус 10 в среднем, а местами и того меньше. Привычных Крещенских морозов ждать тоже не стоит, а весну, на данный момент времени, синоптики в Приморье обещают раннюю.

Свои сюрпризы также ожидаются в Сибири. И если декабрь здесь будет относительно тёплым, примерно такой, как и в Приморье – стабильные минус 5 и не больше, то к новогодним праздникам произойдёт резкий скачок температур и столбики термометров серьёзно просядут до минус 25-30. Давление атмосферное прыгнет, поэтому метеозависимым людям стоит в праздничные дни поберечься – всё это отражается очень плохо на здоровье. Впрочем, и те, кто особо не обращает внимания на погоду, тоже могут почувствовать себя нехорошо – температурный перепад очень серьёзный.

Рождественские праздники в Сибири пройдут с классической зимой: мороз будет щипать за щёки, снега – огромные сугробы на радость деткам. Главное одевайтесь потеплее и не забудьте дома шапки, а то уши точно отморозите.

Погода на Новый год в СПб

Синоптики привели в замешательство также петербуржцев. Ещё совсем недавно метеорологи обещали относительно тёплую и даже дождливую зиму, но сейчас их пророчества приобрели прямо противоположный характер.

Зиму решили сделать морозной до минус 25, а по области – до минус 30, ветер, снег, метели. Стоит отметить, что при постоянной питерской влажности около 100% всегда и в любое время года – такие морозы переноситься будут крайне тяжело. По ощущениям к указанным цифрам можно смело прибавлять еще градусов 10-15 и почувствовать суровую правду жизни.

Так что если вы собираетесь в город на Неве для встречи Нового Года, то запаситесь действительно тёплыми вещами – очень выручит шапка-маска, которая спрячет нос и позволит дышать хотя бы через раз. Здорово пригодятся пуховые платки и валенки по такой погоде.

В общем у жителей и гостей Северной столицы есть все шансы, согласно прогнозам синоптиков, почувствовать себя где-нибудь в Якутии и завалить соцсети фотографиями с инеем на ресницах, на бородах и усах. Но, в этом есть и своя прелесть – не только Крайнему Северу хвастаться такой погодой можно будет в этом году.

Прогноз погоды на Новый год в Краснодарском крае

В замешательстве находится и Краснодарский край. Начало декабря начнётся на Кубани очень по-зимнему: температура в первых числах декабря упадёт до минус 5-7 выпадет снег, хотя и немного, но он порадует гостей и жителей региона.

А вот ближе к Новому Году будет резкое потепление и праздники здесь встретят с дождями, ветром и температурой до плюс 8. Заморозков ждать не стоит, Рождество тоже будет достаточно тёплым и дождливым.

Погода на Новый год в Крыму

Не менее озадачены и в Крыму – даже небольших заморозков к Новому году синоптики пока не обещают. В декабре, по прогнозу метеорологов, на полуострове установится комфортная погода – около плюс 8-10, будет идти дождь, местами ливни, ветер ближе к новогодним праздникам поднимется штормовой.

Конец декабря крымчане встретят под стук дождя по крыше и теплую погоду на улице. В январе погода не изменит себе и тепло продолжится до конца новогодних праздников.