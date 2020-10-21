Путин заявил, что жестких ограничений из-за COVID не планируется

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в России не планируются никакие «жесткие и тотальные» ограничения из-за коронавируса.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», - сказал глава государства.

При этом он предлагает предпринимателям выработать совместный план действий по предупреждению распространения коронавируса и самым тщательным образом следить за соблюдением «антиковидных мер» на предприятиях. Это потребуется, по словам главы государства, для избежания вынужденных точечных ограничений, в случае вспышки коронавирусной инфекции.

Также президент предложил бизнесу усовершенствовать систему дистанционной работы в России, поскольку к данному формату есть много вопросов, также многие моменты недоработаны. В качестве примера Путин привел необходимость соблюдения прав удаленных работников на обеденный перерыв.

«Здесь, конечно, очень много вопросов, нужно обеспечить интересы бизнеса и интересы работников», - заявил Путин.