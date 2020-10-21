Курс доллара: рубль отреагировал на неожиданную новость из США

Курс доллара снизился во вторник к рублю на 33 копейки - до 77,34 руб. Курс евро при этом прибавил 9 копеек - 91,48 руб.

Российская валюта падала в первой половине дня до 77,92 руб. за доллар. Однако рубль развернулся к доллару на фоне неожиданных новостей из США о готовности американской администрации окончательно оформить соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус. Он, в частности, выразил благодарность России за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. Также он заявил, что США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить этот договор без каких-либо условий на год. Но США отказались от такого предложения.

Этот геополитический фактор определил положительную динамику курса рубля во вторник, который с начала недели топтался на месте в ожидании драйверов. При этом инвесторы проигнорировали расширение санкций США против "Северного потока - 2".

Впрочем, пока российской валюте сложно перейти к более уверенному укреплению без поддержки нефти.

«Помимо стагнирующего из-за второй волны пандемии спроса на нефть, негативом выступают риски увеличения предложения за счет возвращения поставок из Ливии. Однако рынок нефти пока не прекращает попыток возобновления роста, реагируя на любое улучшение ситуации на других площадках»,- комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Между тем, поздно вечером вторника появились обнадеживающие новости о возможном принятиии в США нового пакета стимулирующих мер. На этом фоне падение доллара усилилось, а рискованные активы, в том числе и рубль, получили определенную поддержку.

Впрочем, аналитики пока осторожно оценивают перспективы рубля. Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка, в рамках сессии вторника пара доллар/рубль, на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке, предприняла попытку выхода вниз из диапазона 77,5-80 рублей.

"Однако пока мы не видим поводов для закрепления доллара под его нижней границей. Скорее всего, в ближайшие сессии рубль окажется под давлением, а пара вернется в обозначенные рамки с попытками выйти в середину данного коридора", - прогнозирует аналитик.