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Рублю удалось укрепиться

Москва, 21.10.2020

Торговый день среды отметился сломом тренда. Российский рубль начав торговый день с отметок 77,1 рубля за доллар и  91,45 рубля за евро  пошел вниз, однако вскоре перешел к укреплению и на 17:10 по Москве  доллар стоил 76,84 рубля, а евро 91,13. 

Отметим, что за тот же период  доллар непрерывно снижался – индекс DXY  с 93,04 пункта в начале торгов опустился до 92,50 пункта. 

Фактически мы можем наблюдать временную коррекцию на рынке. Как отмечают в своем обзоре аналитики БКС, без существенной эскалации геополитического фона в ближайшие дни у рубля есть потенциал дальнейшего укрепления.

«Речь может идти о рублевом апсайде по паре с долларом США. Область поддержки — 76,5–76 руб. за доллар»,- оценивают аналитики. 

Насколько долго продлится такая динамика пока неясно.  Многое будет зависеть от ситуации с мерами американской господдержки. Оттуда же исходит о один из ключевых факторов давления - в частности тема санкций: администрация США заявила о намерении расширить санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

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