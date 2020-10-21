Рублю удалось укрепиться

Торговый день среды отметился сломом тренда. Российский рубль начав торговый день с отметок 77,1 рубля за доллар и 91,45 рубля за евро пошел вниз, однако вскоре перешел к укреплению и на 17:10 по Москве доллар стоил 76,84 рубля, а евро 91,13.

Отметим, что за тот же период доллар непрерывно снижался – индекс DXY с 93,04 пункта в начале торгов опустился до 92,50 пункта.

Фактически мы можем наблюдать временную коррекцию на рынке. Как отмечают в своем обзоре аналитики БКС, без существенной эскалации геополитического фона в ближайшие дни у рубля есть потенциал дальнейшего укрепления.

«Речь может идти о рублевом апсайде по паре с долларом США. Область поддержки — 76,5–76 руб. за доллар»,- оценивают аналитики.

Насколько долго продлится такая динамика пока неясно. Многое будет зависеть от ситуации с мерами американской господдержки. Оттуда же исходит о один из ключевых факторов давления - в частности тема санкций: администрация США заявила о намерении расширить санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".