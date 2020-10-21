МГТУ им. Баумана привлекут к административной ответственности

На МГТУ имени Баумана заведено административное дело из-за нарушений, повлекших за собой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди студентов вуза, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

20 октября студенты перешили на дистанционное обучение, приказ ректора был подписан в тот же день. Вчера оперштаб Москвы сообщил о закрытии «здания» МГТУ из-за нарушений в санитарно-эпидемиологическом режиме и большого числа заболевших COVID. При этом не уточняется, сколько зданий будет закрыто, согласно сообщению пресс-службы предполагается закрыть только три корпуса из 24 и только до понедельника, 26 октября. За этот период в зданиях пройдет дезинфекция.

Диагноз подтвержден у 75 человек из 30 000 студентов, преподавателей и работников учебного заведения. При этом вуз подтвердил, что университету предъявили замечания, по ним идет работа, а также выданы предписания от Роспотребнадзора по проведению полного комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые предполагают перевод образовательного процесса в режим онлайн. Также будет закрыт ряд зданий вуза для проведения заключительной дезинфекции.