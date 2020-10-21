Штаты «дают месяц» на разрыв связей с «Северным потоком – 2»

Поточный метод

Госдепартамент США выпустил директиву, согласно которой в ближайшей перспективе число компаний, находящихся под угрозой санкций за работы по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», будет увеличено. Ограничения, в том числе, коснутся организаций, которые предоставляли услуги судам-трубоукладчикам газопровода или финансировали их модернизацию. На разрыв связей с потенциально опасным для Штатов проектом Госдеп дал месяц, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, действие санкций «может распространяться на иностранные фирмы или отдельных лиц», которые предоставляют определенные «услуги или товары, необходимые для снабжения или работы судов, участвующих в процессе укладки труб» для «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Также ограничения могут коснуться и тех, кто финансировал «модернизацию или установку оборудования на этих судах».

Отсчет месячного срока для вступления в силу санкций начался 20 октября. При этом компании, которые предоставляли запрещенные США услуги судам Nord Stream-2 до 20 октября, но прекратят это делать, не будут наказаны.

Изначально предполагалось, что санкции будут распространены только на компании, которые непосредственно предоставляют свои суда для трубоукладки в рамках проекта «Северный поток — 2».

Подложили под проект хорошую мину при плохой игре

И все же речь идет не о новом пакете санкций, как можно было бы сначала подумать, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Госдеп заявляет и указывает на расширение уже действующих санкций против газопровода, и об этом было известно заранее. По сути, то, что сейчас представлено, является так называемым разъяснением к ранее анонсированному еще в конце декабря прошлого года закону «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), в результате ратификации которого швейцарская Allseas, не успев проложить чуть более 160 км труб по дну Балтики, была вынуждена тут же свернуть работы.

Правоту эксперта, кстати, подтверждает цитата из той же WSJ. Газета приводит такие слова помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсиса Феннона: «Мы хотим убедиться в том, что все стороны понимают, что они могут попасть под наши санкции». Таким образом, Госдеп демонстрирует усиление давления, которое действительно может на кого-то подействовать. Но не новые санкции, вводить каковые — и вне его полномочий.

Разъяснения предполагают, продолжает Дмитрий Горбунов, что санкции могут коснуться компаний, которые предоставляют услуги, товары или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, предназначающихся для завершения проекта. Как можно предположить – США фактически запрещает европейским компаниям оказывать поддержку для оснащения двух судов, которые есть в распоряжении Nord Stream 2AG - «Академик Черский» и якорная баржа «Фортуна», способных проложить трубы на такой глубине.

Однако, по мнению юриста, такого рода разъяснения выглядят запоздало, поскольку суда провели весь летний сезон в акватории Балтийского моря в том числе и в Европейских портах, а сейчас «Академик Черский» находится недалеко от Калининграда, и судя по всему, проходит испытания нового оборудования, — поэтому если Европейские компании и хотели как-то помочь в оснащении судов, они это уже успели сделать и новая интерпретация годичной давности санкций здесь уже не оказывает серьезного влияния.

Важно также обратить внимание на такой момент – реально опасные для проекта формулировки все же в законопроекте по-прежнему отсутствуют.

Так, неоднократно американские сенаторы выступали с предложениями, в которых предлагалось подвергнуть санкциям не только компании, оказывающие помощь проекту, но и те, кто предоставляет услуги страхования, техобслуживания трубы и непосредственной ее сертификации для доведения ее к соответствиям в отношении европейского энергетического законодательства.

Учитывая, что именно эти санкции наиболее опасны, и оценивая тот факт, что они по-прежнему в реальный законопроект не прошли, можно заключить, что США в целом сейчас создает лишь видимость агрессии в отношении проекта, считает Дмитрий Горбунов. Фактически, по его словам, есть основания полагать, они частично уже осознают, что даже полная заморозка проекта не создаст им комфортных и благоприятных условий на европейском энергетическом рынке, поскольку тут играет огромное количество факторов и рынок этот за последние годы в любом случае стал дифференцированным.

Проблема не в этом

Между тем, констатирует управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко, США по-прежнему вытесняют Россию с европейского рынка с помощью санкций. И весьма вероятно, что США продолжат их расширение, поскольку «Северный поток — 2» противоречит их экономическим интересам, как страны, продвигающей свой СПГ в Европе. На стороне США выступает и Польша, которая оштрафовала «Газпром» на 7,6 млрд долл., ссылаясь на то, что запуск «Северного потока — 2» поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа на ее рынок.

Достроить «Северный поток — 2» – это политический вопрос, который, кажется, уже решен Германией положительно, говорит эксперт. Страна настаивает на праве решать свою энергетическую политику самостоятельно. Эту нитку потока достроят – осталось не так уж и много, вопрос только за сроками. Кроме того, остается проблема с объёмом заполнения газопровода. У «Газпрома» не в первый раз возникают сложности с заполняемостью труб, а не с их строительством. Вряд ли и эта труба приблизится к полной проектной мощности, равно как далеки от нее и «Турецкий поток», и «Голубой поток», и «Сила Сибири».

Вопрос сейчас в том, заключает Кириенко, будут ли санкции достаточно жёсткими, чтобы удержать Европу от дальнейшего расширения сотрудничества с Россией по газу. В тяжелой политической обстановке остается надеяться, что европейцы не поддадутся на давление США.