Турция готова отправить войска в Нагорный Карабах

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

Кроме того, Фуат Октай заявил, что без Турции переговоры по Нагорному Карабаху обречены на провал. «Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось», — сказал турецкий вице-президент.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что не стороне Азербайджана воюет регулярная турецкая армия и боевики из стран Ближнего Востока. Президент Франции Эммануэль Макрон так же обвинил Турцию в переброске джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает участие турецких войск и боевиков в войне в Нагорном Карабахе, но признал нахождение в его стране турецких самолетов F-16, которые «задержались после совместных учений».

Ранее Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган настаивали на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут Нагорный Карабах.

Воюющие стороны успели заключить два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако они были сорваны сразу после подписания.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.