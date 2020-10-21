В человеческом организме обнаружен ранее неизвестный науке орган

Неизвестный науке орган обнаружен в человеческом организме. Удивительное открытие сделали учёные Института онкологии в Нидерландах. О своём исследовании они написали в журнале Radiotherapy and Oncology.

Отмечается, что при обследовании пациентов, они проводили позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. При этом в организм вводилась меченая радиоактивными изотопами глюкоза, которая позволяет определить наличие опухолей.

В результате голландские специалисты обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые также отреагировали на введённый препарат. Причём этот орган нашли у всех 100 пациентов, которые были обследованы с помощью сканера PSMA PET/CT. Это уникальное открытие уже подтвердилось в результате вскрытия тел двух умерших – мужчины и женщины.

Исследователи отмечают, что ранее было известно о существовании трёх крупных пар слюнных желез: околоушных, подчелюстных и подъязычных. Так как обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки – в центре головы, специалисты назвали железы «трубчатыми».

Как считают учёные, ранее обнаружить эту пару не удавалось из-за неудобного для исследования расположения.