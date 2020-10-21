В Хабаровском крае разбился военный самолёт

Самолёт Су-34 Восточного военного округа разбился в Хабаровском крае. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа, воздушное судно потерпело крушение при проведении планового учебно-тренировочного полёта.

Летчики успели катапультировались до столкновения самолёта с землей. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. Они эвакуированы на аэродром базирования, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что учебно-тренировочный полёт выполнялся без боекомплекта. Согласно предварительно информации, Су-34 упал в лесисто-равнинной местности. Разрушений и пострадавших на земле нет.

К месту авиакатастрофы направляются члены комиссии Восточного военного округа. Им предстоит установить причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации.