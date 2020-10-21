В Кремле оценили утилизацию российских ИВЛ в США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в США утилизировали российские аппараты ИВЛ. По словам представителя Кремля, наша страна оказала США помощь в трудный момент, а что они с ней сделали – не вопрос, передаёт РИА Новости.

«Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для США. Поэтому всё, что было в силах и в технологических и технических возможностях России, — она сделала для того, чтобы такую помощь направить», – подчеркнул Песков.

При этом Песков отметил, что в Кремле исключают, что утилизированные ИВЛ могли быть некачественными.

«Такого просто быть не может. Эти ИВЛ широко используются в российских лечебных учреждениях. Да, какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Но любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте. А все эти рассуждения относительно от того, что они были не под то напряжение – тоже условное, так как существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения. Поэтому с этим никаких проблем нет», – резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что власти США решили утилизировать российские ИВЛ, так как техника не нашла применения якобы из-за технических проблем. Всего Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США подтвердило утилизацию 45 поставленных из нашей страны ИВЛ.