В Минпросвещения сообщили, что от учителей не требуется для работы тест на COVID

В Минпросвещения РФ сообщили, что в настоящее время не планируется вводить обязательное требование для учителей предоставлять отрицательный тест на COVID, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Требований о наличии отрицательного теста на коронавирус для школьных учителей пока нет», - сообщили чиновник. Он уточнил, что в случае появления данных требований, то они будут выполняться.

В случае заболевания педагогом респираторной инфекцией, они смогут продолжить работу удаленно. Глушко напомнил, что перед входом во все школы сейчас контролируется состояние, как учащихся, так и педагогов.

«В случае, если учитель чувствует, что даже он болеет ОРВИ, то, соответственно, в этом случае он либо уходит на больничный, либо работает в дистанционном формате», - добавил чиновник. Он уточнил, что формат, когда дети находятся в классе, а учитель дома, также рассматривается.

В России за последние 24 часа выявлено 15 700 случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее прирост составил 16 319. В общей сложности в стране зафиксировано 1 447 335 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов показало максимальное с начала эпидемии значение - 317 человек, накануне умерших было 269. Общее число безвозвратных потерь достигло 24 952 человек. Поправились и выписаны из российских больниц за сутки 10 952 пациентов, за весь период пандемии - 1 096 560 человек.