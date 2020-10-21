В Минздраве назвали ношение перчаток неэффективной мерой при защите от COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов считает, что ношение перчаток в качестве защиты от коронавируса является неэффективной мерой борьбы с распространением инфекции.

Как напомнил специалист, основной путь передачи COVID-19, а это по его данным, 90%, – воздушно-капельный, и только 10% – контактный путь

«Это, когда руками мы касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта, – цитирует Чуланова агентство «Интерфакс». – Но эти 10% значительной роли не играют».

Главный инфекционист российского Минздрава при этом подчеркнул, что более эффективный способ борьбы с контактным путём передачи коронавируса – обработка рук антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта.

«Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, так как их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают. Кто-то снимает и кладёт их в карман, чтобы потом снова надеть. Это создаёт дополнительные риски инфицирования», – резюмировал он добавив, что носить маски очень важно, это должны делать все без исключения, и обрабатывать руки антисептиком, только тогда мы сможем сдерживать эпидемическую ситуацию.

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 15 700 новых больных коронавирусом. Всего к утру 21 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 431 635. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 085 608 (+10 952), активных случаев – 325 823 (+4 431). Жертвами коронавируса в РФ стали 24 952 человек – 317 за последние сутки. Это максимальное суточное число умерших от коронавируса в России с начала эпидемии.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 389 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+684), Подмосковье (+466), Нижегородская область (+332) и Ростовская область (+305).

Ранее сообщалось, что 20 октября в Москве умерло 63 человека с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6121 человек.

19 октября мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря масочный режим и удаленную работу, ситуация в столице «остаётся крайне сложной».

«За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1 000 до 1 250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости COVID-19», – написал Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.