В России число летальных исходов за сутки от COVID впервые превысило 300 человек

В России за последние 24 часа выявлено 15 700 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. Днем ранее прирост составил 16 319. В общей сложности в стране зафиксировано 1 447 335 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов показало максимальное с начала эпидемии значение - 317 человек, накануне умерших было 269. Общее число безвозвратных потерь достигло 24 952 человек. Поправились и выписаны из российских больниц за сутки 10 952 пациентов, за весь период пандемии - 1 096 560 человек.

Наибольший прирост новых случаев зафиксирован в Москве - 4389, накануне в столице выявили 4 999 новых больных.

На втором месте остается Санкт-Петербург (+684), на третьем – Московская область (+466). В пятерке Нижегородская область (+332) и Ростовская область (+305). В десятке – Свердловская область (+255), Архангельская область (+247), Воронежская область (+243), Красноярский край (+237) и Забайкалье (+223).