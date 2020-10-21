Валютные депозиты вновь популярны

В России произошло усиление валютизации средств физлиц на счетах в банках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России, в сентябре доля валюты в накоплениях россиян выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с августом, достигнув 21,4%.

А с начала года показатель вырос на 1,8 п. п. Одновременно в сентябре выросла доля валюты и на счетах компаний – на 0,7 п. п., до 35,2%.

Уместно напомнить, что в I квартале года ситуация с привлечением валютных средств физических лиц в банки была прямо обратная: наблюдался значительные ее отток. И юрлица тогда также сократили свои валютные депозиты в банках.

Август и сентябрь для валютных депозитов населения прошли с противоположными знаками. На фоне рекордно низких ставок по депозитам в долларах США —в июле 2020 года, частные лица, по данным ЦБ, за август сократили размещение на срочных депозитных счетах в иностранной валюте на 1 млрд долларов. Правда, это, не столь значительное снижение валютных вкладов населения было компенсировано ростом остатков на валютных счетах юрлиц.

Иной, чем в банковской системе в целом, оказалась ситуация в Сбере. В его материалах сообщалось, что в сентябре банк зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441 млн долларов — против притока в августе в 60,6 млн долларов.

Переоценка ценностей

Если смотреть на динамику валютных вкладов населения в банках с начала года, то их объем устойчиво снижался вплоть до июня текущего года, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Это, поясняет эксперт, было связано как с непривлекательными ставками по депозитам в иностранной валюте, так и ограничениями по открытию вкладов в евро, а в некоторых случаях и отказе открывать такие вклады. С началом пандемии коронавируса отток средств с валютных вкладов резко ускорился.

Вкладчики предпочитали забирать свои накопления на фоне необходимости финансирования текущих расходов, а также с целью альтернативного вложения средств. С середины года ситуация с валютными вкладами населения стабилизировалась, но их объем остается значительно меньше, чем на начало текущего года. Рост доли валютных вкладов в целом был обеспечен в значительной степени девальвацией рубля и отток в отдельные месяцы рублевых вкладов, которые население тратило на текущие нужды в период самоизоляции.

Рост общего объема вкладов в рублях связан, хотя он и был неравномерным в течение года связан как с переоценкой валютных вкладов в связи с девальвацией рубля, так и с определенной стабилизацией ситуации в июле текущего года. Тем не менее, вклады населения не показывают какой-либо существенной позитивной динамики.

По мере стабилизации ситуации с пандемией в июле-августе прирост вкладов возобновился. А при частичном открытии границ люди воспользовались накоплениями для поездок на отдых, в том числе и за рубеж. Стоит обратить внимание на значительный рост средств населения на счетах эскроу. В значительной степени именно эти средства обеспечили положительную динамику вкладов в июле-сентябре. Привлекательные ставки по ипотеке в совокупности с государственной программой ее поддержки обеспечили взрывной рост покупки недвижимости во второй половине года.

Только в сентябре остатки на счетах эскроу выросли на 107 млрд рублей. Без их учета вклады населения показали бы снижение на 0,2% к августу. Продолжается консолидация банковского сектора, в том числе за счет перетока средств из банков за пределами ТОП25. В основном приток средств идет в госбанки, а также дочки иностранных банков в России.

С учетом неопределенности ситуации с короновирусом стоит в целом ожидать возобновление тенденции сокращения объемов вкладов, которая наблюдалась во втором квартале. Возможен некоторый рост остатков средств на текущих счетах населения, в том числе за счет перевода средств из срочных вкладов. Рост вложений в недвижимость продолжится с учетом продления госпрограммы льготного ипотечного кредитования.

Тем не менее резкого оттока средств вкладчиков из банковской системы ожидать не стоит. Особенно, если не будут введены жесткие карантинные ограничения, которые были установлены этой весной, полагает Марк Гойхман.

Все довольно просто, добавляет Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициям. Как оказалось, держать деньги в валюте в банке, даже отдавая за это 0,01 или 0,1%,вышло выгоднее, чем хранить сбережения в рублях. Причины всем давно известны: кризис и последовавшая за ним девальвация — рубль потерял 30% стоимости с начала года.

И учитывая, что слабый рубль выгоден бюджету, поскольку помогает затыкать «вирусные пробоины», то и дальнейшее падение рубля ожидаемо, говорит эксперт. А вместе с ним — и рост валютных накоплений на счетах в банках как физических, так и юридических лиц.

Рубли или валюты?

Запасы валют растут на счетах граждан и компаний на ожиданиях роста курса валют, отмечает основатель Talkbank Михаил Попов. Если у физических лиц еще есть возможность вывести валюту в наличные, то для компаний такой возможности нет.

Пытаясь хеджировать риски, связанные с закупками иностранного оборудования, товаров или услуг, они заранее запасаются валютой, поэтому полагает эксперт, что мы увидим рост валютных депозитов по стране.

Для долгосрочных сбережений частных лиц Михаил Попов считает оптимальным иметь равную долю долароа и евро в валютной части, а также рублевую часть размером в одну треть сбережений. «В случае долгосрочного хранения сбережений, историческая динамика курса валют показывает, что иностранные валюты к рублю в долгом промежутке времени всегда имеют стабильную доходность, — отмечает он.

Эксперт также обращает внимание на риски конвертации: покупка валюты у банка всегда дороже, чем курс ЦБ, а продажа — всегда дешевле. Это так называемый «спред» — источник заработка банка и покрытие банковских рисков. Чем стремительнее меняется курс валюты, тем больше спреды.

Покупая доллар в банке, который по курсу Центробанка стоит 76 рублей, вы отдадите за него 78 рублей. Но продать банку этот доллар вы сможете только за 74-75 рублей. И заработать на этом можно только в случае, если курс вырастет еще на 3 рубля, и так вы получите только 1 рубль дополнительной доходности, разъясняет Михаил Попов. Но если валюта в этом диапазоне не вырастет, и доллар останется рамках 76-78 рублей или ниже, то вы, наоборот, потеряете деньги на обратной конвертации.

Если у вас преимущественно рублевые расходы и краткосрочная ликвидность, то есть в конце месяца вы планируете потратить все деньги, то инвестировать в валюту не имеет смысла, за исключением, если у вас есть валютные расходы. Это может быть покупка электроники, большая часть которой импортная, оплата иностранных услуг в интернете, например, консультаций, услуг travel-агентств, сервисов программного обеспечения, которые вы оплачиваете в онлайне, или даже подписки на музыку на иностранных сервисах. Такие расходы напрямую связаны с курсом валюты и могут подскакивать вслед за ним. Поэтому можно либо сразу в валюте определить долю доходов для оплаты этих расходов, либо просто заранее приобрести их в рублях. Второй вариант даже может быть более выгодным, так как вы не платите за дополнительную конвертацию, и конвертации внутри сервисов приближены к курсу ЦБ, по сравнению с обычной покупкой валюты в розницу в банке.

Альтернативный вариант — покупка валюты по специальным курсам, которые дают банки или инвестиционные компании — брокеры. В этом случае разница между курсом ЦБ и курсом покупки или продажи не такая большая, и у вас есть шанс действительно заработать в ожидании сильного скачка валюты. Но так как это краткосрочное инвестирование, оно сопряжено с высоким риском, и вы можете потерять 5-10% своих средств. Поэтому для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, переводить свои доходы в валюту актуально только в крайнем случае.

Центробанк и Минфин хорошо борются с резкими скачками цен, и, вслед за резким ростом стоимости валюты, мы практически всегда видим её снижение, но не до основания, отмечает эксперт. То есть, после роста с 70 до 75 или даже до 80 рублей за доллар, цена не вернется снова к 70 рублям, но будет планомерно двигаться вниз.

Многое, указывает он, зависит от политических факторов: это и развитие конфликта на Кавказе, и стоимость нефти, которая зависит как от природной ситуации в Мексике, так и от забастовок в нефтяной отрасли, которые сейчас прошли в Европе. Также на это влияет санкционная политика: обсуждаются новые пакеты санкций и пролонгируется старые, что негативно влияют на курс отечественной валюты и создает долгосрочный негативный тренд по её снижению.