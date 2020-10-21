Вирусолог назвал категорию людей с плохой выработкой антител к COVID

Вакцинация против когронавирусной инфекции нового типа может оказаться неэффективной для людей с иммунодефицитом, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью ura.ru. Он уточнил, что это вызвано сложностями с выработкой антител у таких людей. Ученый пояснил, что все люди различны по своим способностям вырабатывать антитела после прививок или перенесенных заболеваний, при этом разделить их четко на группы довольно сложно

«Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», - добавил Альтшейн. Врач также не согласен с высказыванием о том, что выработка антител зависит от возраста или приема каких-либо препаратов.

Ранее о сложностях с выработкой антител у людей у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал россиян воздержаться на период вакцинации от алкоголя, поскольку, по его словам, спиртное отрицательно влияет на эффективность прививки, а также отметил, что у пожилых людей иммунная система менее активно реагирует на вакцину.