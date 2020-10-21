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Введение ограничений в работе для ресторанов в Москве пока не планируется

Москва, 21.10.2020

Правительство Москвы пока не планирует вводить ограничения в работе общепита по аналогии с объявленными ранее ограничениями в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов efimov.jpg предоставлено пресс-службой
Вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
предоставлено пресс-службой

 «Прежде чем вводить какие-то меры мы смотрим, в первую очередь, на эпидемиологию. Пока таких решений предпринимать не планируется. Если уже введенные ранее ограничения (по масочно-перчаточному режиму – прим. ред.) будут соблюдаться, их должно хватить, для того, чтобы не превысить предельные значения по госпитализации», - сказал Ефимов.

В настоящее время все действующие меры направлены на то, чтобы администрировать количество людей, не создавать очередей и не допускать массового скопления, отметил вице-мэр. Ограничивать количество посещений и работоспособность заведений не планируется.

Для других сфер бизнеса столицы жестких ограничительных мер также пока не предусматривается. Весной мэрия сумела создать достаточно большой задел прочности медицинской системы, который позволяет сейчас вводить более слабые ограничения. Так, ограничения деятельности предприятий промышленного сектора не планируется совсем. «Промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования. Проводя регулярные проверки, мы видим, что абсолютное большинство предприятий соблюдают и социальное дистанцирование, и меры защиты (индивидуальные средства защиты и антисептики). Поэтому на сегодняшний момент необходимости во введении таких ограничений нет», - пояснил он. 

В целом же экономика столицы на данный момент находится в уверенно-стабильном состоянии. «Конечно, мы не видим того роста, который прогнозировали в начале года. При этом большинство отраслей экономики довольно быстро восстановили свои показатели. Но, к сожалению, есть и те отрасли, которые больше пострадали и пока не могут восстановиться в полном объеме. Поэтому очень аккуратно делаем прогнозы, пока сохраняется большая доля неопределенности с точки зрения развития эпидемиологической ситуации», - добавил Ефимов. 

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