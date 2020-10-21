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Социологи рассказали, кто станет президентом США с учетом мнений «застенчивых» избирателей

Москва, 21.10.2020
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Социологи рассказали, кто станет президентом США с учетом мнений «застенчивых» избирателей

AP/TASS

После того, как четыре года назад Роберт Кахэли, главный социолог американской компании Trafalgar Group, специализирующейся на проведении опросов общественного мнения, предсказал Дональду Трампу победу в президентских выборах, к его мнению начали прислушиваться. Сейчас он опять утверждает, что победит действующий президент. Делать такой вывод ему позволяют результаты опросов в ключевых штатах Мичигане, Флориде, Аризоне и Огайо, где Трамп немного опережает соперника.

Кахэли полагает, пишет Daily Mail, что шансы Дональда Трампа недооценены, потому что его поддерживают так называемые «скрытые» избиратели, т.е. избиратели, не участвующие в опросах. Они не говорят о поддержке действующего президента, потому что боятся агрессивных сторонников Байдена.

«Я считаю, что президент победит с минимальным перевесом,- сделал прогноз Роберт Калэхи на телепередаче Fox News Tuesday.- Победа может быть и более убедительной, если его поддержка окажется сильнее».

В 2016 году Trafalgar Group одна из немногих предсказала, что Трамп победит благодаря его лидерству в Пенсильвании, Флориде и Мичигане. Дональд Трамп не подвел и действительно победил в этих штатах и на всех выборах.

Сейчас Калэхи тоже отдает победу Дональду Трампу во Флориде, Огайо, Северной Каролине и Джорджии, где большинство опросов показывают патовую ситуацию, то есть равные шансы на победу, или отдают незначительное преимущество Джо Байдену.

«Мы обратили внимание на то, что эти опросы не учитывают скрытый электорат Трампа, то есть тех, кого мы называем застенчивыми избирателями Трампа, - объясняет Роберт Калэхи свой прогноз. Консерваторы и сторонники президента не хотят делиться своими предпочтениями по телефону. Они неохотно участвуют в опросах, но без учета их мнения результаты опросов содержат большую погрешность».

В последнем опросе Trafalgar, проведенном в Висконсине 14-16 октября, участвовал 1051 человек. Байден оказался впереди всего на 1%: 47,5% опрошенных намерены голосовать за него и 46,3% - за Трампа.

Опросы Trafalgar также показывают, что Трамп опережает Байдена на 1% в Мичигане, на 2% - во Флориде и на 4% - в Аризоне и Огайо. Июльский опрос отдал Трампу с 48,8% преимущество и в Джорджии. Всего 1% действующий президент выигрывает в Пенсильвании, а в Миннесоте шансы кандидатов равны.

Роберт Кахэли также считает, что история с ноутбуком Хантера Байдена может опровергнуть прогнозы многих политологов.

«Если президент сумеет эффективно использовать это (скандал с сыном Джо Байдена) в дебатах, которые состоятся в четверг,- говорит он,- думаю, Байден может сломаться, как это было на праймериз. Если это произойдет, то мейнстримовские СМИ попытаются скрыть его провал».

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