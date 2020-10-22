Вход/Регистрация Подписка

Акции дня: котировки «Северстали» растут на новостях о дивидендах

Москва, 22.10.2020
#Рынок акций
#Фондовый рынок

Горнодобывающая и металлургическая компания «Северсталь» пользовалась популярностью у трейдеров на фоне публикации итогов третьего квартала 2020 года и анонса выплаты дивидендов. За дневную сессию в четверг бумаги подорожали на +4,70% до 1056,6 рублей за акцию.
 
Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 37,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 8 декабря 2020 года, то есть последний день для покупки бумаг компании с «дивами» - 4 декабря. Утвердить размер выплат планируется 27 ноября. За первый квартал и полугодие акционеры получили по 42,79 рублей за акцию. Выручка «Северстали» в 3 квартале 2020 года увеличилась на 17,9% к предыдущему кварталу и составила 1,875 млн долларов. Чистая прибыль составила 167 млн долларов (2 кв. 2020: 391 млн долларов), что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн долларов.
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,61% до 2803,17 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,03% до 1155,24 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:29 мск составила 42,49 долларов за баррель (-2,85%). Российская валюта укреплялась – 76,49 рублей за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Цифровизация на основе немецких технологий

Немецкие и австрийские компании имеют значимые компетенции в области разработки и внедрения современных ИТ-решений. О том, к каким из них российский бизнес проявляет особый интерес, рассказывает управляющий партнер австрийско-немецкой компании msg Plaut в России Вольфганг Кестлер

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

«Организационный иммунитет» для компании

Условия пандемии заставляют компании адаптироваться к новым непростым рыночным условиям. О том, как успешно перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми реалиями потребительских предпочтений, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор ООО Миле СНГ, представительства немецкого производителя бытовой и профессиональной техники премиум-класса Miele в России

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Запредельное зло и предел зла
    Искусство способно прикоснуться к тому, о чем больно даже думать. Хорошо ли это? Наверное, необходимо. Чаще — и лучше уж так — оно пугает нас выдуманными страхами, а если вдобавок стремится исцелить надеждой, то в нее хочется верить, как в реальную
  3. На войну в Карабахе отведено не много времени
    Минувшие выходные имеют основания войти в историю Армении как скорбные даты, а для Азербайджана, напротив, стать будущим военным праздником. На карабахских фронтах явно наметился перелом
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама