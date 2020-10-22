Акции дня: котировки «Северстали» растут на новостях о дивидендах

Горнодобывающая и металлургическая компания «Северсталь» пользовалась популярностью у трейдеров на фоне публикации итогов третьего квартала 2020 года и анонса выплаты дивидендов. За дневную сессию в четверг бумаги подорожали на +4,70% до 1056,6 рублей за акцию.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 37,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 8 декабря 2020 года, то есть последний день для покупки бумаг компании с «дивами» - 4 декабря. Утвердить размер выплат планируется 27 ноября. За первый квартал и полугодие акционеры получили по 42,79 рублей за акцию. Выручка «Северстали» в 3 квартале 2020 года увеличилась на 17,9% к предыдущему кварталу и составила 1,875 млн долларов. Чистая прибыль составила 167 млн долларов (2 кв. 2020: 391 млн долларов), что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн долларов.