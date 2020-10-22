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Авиакомпании России попросили у кабмина еще 50 млрд рублей на покрытие убытков из-за пандемии

Москва, 22.10.2020

Российские авиакомпании просят правительство выделить им дополнительные 50 млрд рублей, которые необходимы на покрытие убытков, связанных с пандемией коронавируса, передает РБК, ссылаясь на письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. Уточняется, что письмо было  направленно 8 октября премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В связи с началом зимнего сезона, который является традиционно сложным для рынка авиаперевозок, компании просят выделить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей компании просят предоставить в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года, сообщает источник РБК.

По словам одного из топ-менеджеров российской авиакомпании, если авиасообщение в стране полностью не возобновится в ближайшее время, авиакомпании могут стать банкротами. Также в таком случае пассажиропоток с середины снизится вдвое по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки существенно превысят убытки прошлых лет.

Еще один источник рассказал изданию, что авиакомпании не получили полную компенсанцию, которая положена им в рамках майского постановления в размере 23,4 млрд рублей. Собеседник подчеркнул, что последние транши поступили в июне 2020 года.

Получение письма Тасуна подтвердили в пресс-службе правительства, уточнив, что оно было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс.

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