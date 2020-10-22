Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля азербайджанской армией над 28 селами в Карабахе. «Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в твиттере.

Вчера, 21 октября Алиев заявил о взятии под контроль 22 поселков в Карабахе, а 20 октября о захвате города Зангелан.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к гражданам заявил, что отсутствует возможность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и призвал готовиться к вооруженной борьбе.

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.