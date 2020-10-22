Вход/Регистрация Подписка

Чем ЦБ ответит на вторую волну коронавируса?

Москва, 22.10.2020
Во время первой волны COVID-19 Банк России отреагировал необычным для себя резким снижением ставок. Каким будет ответ сейчас, когда пандемия распространяется с новой силой?
#Политика Центробанка
#Ставка ЦБ
#Экономика
  • Чем ЦБ ответит на вторую волну коронавируса?

Алексей Зотов/ТАСС

Центральный банк России уже завтра 23 октября проведет очередное заседание. Главный вопрос — как регулятор ответит на вторую волну вируса, и будет ли и дальше снижать ставку. 

Задача у Банка России не самая простая. В преддверии выборов президента США ситуация на внешних площадках довольно нервная, и вносить дополнительную волатильность на валютный рынок вряд ли кто-то хочет, особенно, учитывая тот факт, что ЦБ уже прибегнул к дополнительным мерам по стабилизации курса. 

Большинство аналитиков уверены, что на этом заседании Центробанк не будет предпринимать активных действий и сохранит ставку на уровне 4,25%.

Не стоит забывать и о том, что ЦБ очень много внимания уделяет инфляции, а она постепенно начинает ускоряться. В сентябре показатель вырос до 3,67%. Впрочем, пока эта цифра не должна никого пугать — она ниже ключевого ориентира самого ЦБ. Другой вопрос, что регулятор ожидает дальнейшего повышения цен и в следующем году. Ждут этого и потребители. Инфляционные ожидания населения в октябре продолжили увеличиваться, составив 9,6% против 8,9% в сентябре, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Оценка населением наблюдаемой инфляции в октябре также выросла — до 9,7% с 9,4% в сентябре.

К тому же, есть еще курсовой фактор, который пока не отразился на ценах в полной мере, хотя, как справедливо заметила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, влияние курса на цену будет зависеть от спроса. Ну а о росте спроса пока говорить не приходится. Накануне вышли свежие данные по реальным располагаемым доходам населения — за период с января по сентябрь они снизились на 4,3%.

Так или иначе, но отвечать на вторую волну COVID-19 как-то нужно, и многие эксперты допускают, что ЦБ даст намек или по крайней мере оставит пространство для дальнейшего снижения ставки в будущем.  

«Я думаю все же сейчас никаких действий наш ЦБ предпринимать не будет. Они дождутся итогов выборов в Штатах, посмотрят, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и уже тогда будут решать. Тем более, что ключевая ставка — это такой инструмент, что порой достаточно дать намек, и рынок уже начнет закладывать свои ожидания в цену. В целом, думаю, что ставки будут еще ниже — вопрос времени. Это глобальная тенденция, ставки снижаются по всему миру, и от этого никуда не деться», — считает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.  

На долговом рынке, который является важным индикатором ожиданий в монетарной политике, в последнее время наблюдается значительное улучшение. Облигации федерального займа отыграли все осенние потери — сводный индекс госбондов RGBI вернулся к уровню августа. Однако сейчас делать какие-то выводы, основываясь на динамике ОФЗ, вряд ли стоит. Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ по сути включил печатный станок, который позволит с помощью банков закрыть потребности Минфина в займах. Эффект от этой меры уже есть — всего за три аукционных дня с начала октября Министерство финансов разместило облигации более чем на триллион рублей, выполнив квартальный план почти на половину. 

Итак, сейчас почти никто не ждет от ЦБ активных действий, и вряд ли регулятор решит всех удивить. Следовательно, главный вопрос — будет ли снижена ставка на заседании в декабре? Вероятность такая достаточно высока, все будет зависеть от динамики распространения коронавируса и мер, предпринимаемых по борьбе с пандемией. Если вторая волна начнет значительно влиять на мобильность граждан, потребление начнет снижаться, что вызовет дефляционные риски, а на них нужно реагировать незамедлительно. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Цифровизация на основе немецких технологий

Немецкие и австрийские компании имеют значимые компетенции в области разработки и внедрения современных ИТ-решений. О том, к каким из них российский бизнес проявляет особый интерес, рассказывает управляющий партнер австрийско-немецкой компании msg Plaut в России Вольфганг Кестлер

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

«Организационный иммунитет» для компании

Условия пандемии заставляют компании адаптироваться к новым непростым рыночным условиям. О том, как успешно перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми реалиями потребительских предпочтений, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор ООО Миле СНГ, представительства немецкого производителя бытовой и профессиональной техники премиум-класса Miele в России

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Запредельное зло и предел зла
    Искусство способно прикоснуться к тому, о чем больно даже думать. Хорошо ли это? Наверное, необходимо. Чаще — и лучше уж так — оно пугает нас выдуманными страхами, а если вдобавок стремится исцелить надеждой, то в нее хочется верить, как в реальную
  3. На войну в Карабахе отведено не много времени
    Минувшие выходные имеют основания войти в историю Армении как скорбные даты, а для Азербайджана, напротив, стать будущим военным праздником. На карабахских фронтах явно наметился перелом
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама