Чем ЦБ ответит на вторую волну коронавируса?

Центральный банк России уже завтра 23 октября проведет очередное заседание. Главный вопрос — как регулятор ответит на вторую волну вируса, и будет ли и дальше снижать ставку.

Задача у Банка России не самая простая. В преддверии выборов президента США ситуация на внешних площадках довольно нервная, и вносить дополнительную волатильность на валютный рынок вряд ли кто-то хочет, особенно, учитывая тот факт, что ЦБ уже прибегнул к дополнительным мерам по стабилизации курса.

Большинство аналитиков уверены, что на этом заседании Центробанк не будет предпринимать активных действий и сохранит ставку на уровне 4,25%.

Не стоит забывать и о том, что ЦБ очень много внимания уделяет инфляции, а она постепенно начинает ускоряться. В сентябре показатель вырос до 3,67%. Впрочем, пока эта цифра не должна никого пугать — она ниже ключевого ориентира самого ЦБ. Другой вопрос, что регулятор ожидает дальнейшего повышения цен и в следующем году. Ждут этого и потребители. Инфляционные ожидания населения в октябре продолжили увеличиваться, составив 9,6% против 8,9% в сентябре, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Оценка населением наблюдаемой инфляции в октябре также выросла — до 9,7% с 9,4% в сентябре.

К тому же, есть еще курсовой фактор, который пока не отразился на ценах в полной мере, хотя, как справедливо заметила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, влияние курса на цену будет зависеть от спроса. Ну а о росте спроса пока говорить не приходится. Накануне вышли свежие данные по реальным располагаемым доходам населения — за период с января по сентябрь они снизились на 4,3%.

Так или иначе, но отвечать на вторую волну COVID-19 как-то нужно, и многие эксперты допускают, что ЦБ даст намек или по крайней мере оставит пространство для дальнейшего снижения ставки в будущем.

«Я думаю все же сейчас никаких действий наш ЦБ предпринимать не будет. Они дождутся итогов выборов в Штатах, посмотрят, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и уже тогда будут решать. Тем более, что ключевая ставка — это такой инструмент, что порой достаточно дать намек, и рынок уже начнет закладывать свои ожидания в цену. В целом, думаю, что ставки будут еще ниже — вопрос времени. Это глобальная тенденция, ставки снижаются по всему миру, и от этого никуда не деться», — считает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

На долговом рынке, который является важным индикатором ожиданий в монетарной политике, в последнее время наблюдается значительное улучшение. Облигации федерального займа отыграли все осенние потери — сводный индекс госбондов RGBI вернулся к уровню августа. Однако сейчас делать какие-то выводы, основываясь на динамике ОФЗ, вряд ли стоит. Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ по сути включил печатный станок, который позволит с помощью банков закрыть потребности Минфина в займах. Эффект от этой меры уже есть — всего за три аукционных дня с начала октября Министерство финансов разместило облигации более чем на триллион рублей, выполнив квартальный план почти на половину.

Итак, сейчас почти никто не ждет от ЦБ активных действий, и вряд ли регулятор решит всех удивить. Следовательно, главный вопрос — будет ли снижена ставка на заседании в декабре? Вероятность такая достаточно высока, все будет зависеть от динамики распространения коронавируса и мер, предпринимаемых по борьбе с пандемией. Если вторая волна начнет значительно влиять на мобильность граждан, потребление начнет снижаться, что вызовет дефляционные риски, а на них нужно реагировать незамедлительно.