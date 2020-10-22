Депутаты приняли в первом чтении проект о «заморозке» в России накопительной пенсии

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали в первом чтении за законопроект Кабмина РФ о продлении «заморозки» накопительной пенсии ещё на один год. Как говорится в пояснительной записке, законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

При этом отмечается, что согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этого законопроекта снизит трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 млрд руб., передаёт ТАСС.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть, а это 6% от заработной платы, направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

Сейчас обсуждается возможность введения новой системы аккумулирования средств для накопительной части будущей пенсии. Речь идёт о так называемом «гарантированном пенсионного плане» (ГПП).

Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что ГПП подойдёт не всем. По его словам, продукт в основном будет ориентирован на средний класс – граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье.

«Вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них, во-первых, не так много возможностей урезать текущее потребление и, во-вторых, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения», – подчёркнул Швецов.