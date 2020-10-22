Доллар упал до семинедельных минимумов

В центре внимания финансовых рынков ситуация с новой программой помощи американской экономике и населению. Неопределенность относительно размеров помощи и сроков ее принятия нервирует инвесторов, которых в такие сложные времена больше всего интересует определенность и стабильность.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести главных валют остался в четверг на уровне 92,792. С одной стороны, он практически не изменился, что уже неплохо в нынешние нестабильные времена; но с другой, это самый низкий за полтора месяца уровень.

В среду доллар ослаб до семинедельного минимума после заявлений Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Заявления американских руководителей вызвали надежды на близость достижения соглашения по программе помощи, что резко повысило спрос на рисковые активы.

«Одно время казалось, что переговоры по программе помощи зашли в тупик,- объясняет происходящее Дайцуке Каракама, главный экономист в Mizuho Bank.- На фоне этого акции упали, а стремление уйти из рисковых активов привело к покупке долларов. Однако с появлением оптимистичных новостей на рынке изменились настроения в сторону интереса к рисковым активам. Это, естественно, спровоцировало продажу долларов».

Так, курс рубля вчера прибавил 58 копеек к доллару, однако в четверг на открытии торгов российская валюта снижается на 36 копеек - до 77,08 руб.

Вероятность одобрения контролируемым республиканцами Сенатом программы помощи до президентских выборов, которые состоятся менее чем через две недели, 3 ноября, невысока. Президент Трамп обвинил демократов в том, что они не смогли найти приемлемый компромисс по программе помощи.

К тому же, член совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Лейл Брейнард заявила, что самая большая угроза для восстановления экономики, по ее мнению, заключается в том, что финансовая помощь федерального правительства будет действовать слишком мало времени.

Аналитики считают, что на доллар давит рост ряда валют. Например, фунта стерлингов, который после заявления главного британского переговорщика по брекситу о том, что переговоры с ЕС возобновятся в середине четверга, укрепился до шестинедельного максимума. Правда, на торгах в Азии скачок фунта резко остановился и он понизился на 0,15% до $1,3127.

«Мы продолжаем считать, что заключение сделки по брекситу отвечает интересам как Евросоюза, так и Соединенного Королевства,- говорится в аналитической записке сингапурского Maybank.- Перебои в торговле могут негативно отразиться на Европе. Вторая волна коронавирусной пандемии в Европе, включая Великобританию, может усилить необходимость заключения соглашения, что выгодно обеим сторонам. Тем не менее, принимая недавнее ралли в Британии, мы не уверены, что без новых хороших новостей движение вверх продолжится и наберет силу».

Евро ослаб по отношению к доллару на 0,16% до 1,842. Курс вплотную приблизился к месячному максимуму, составляющему 1,8805 доллара за евро.

Трейдеры также ждут заключительных дебатов между президентом Трампом и Джозефом Байденом, которые состоятся в четверг вечером. Главная новинка этих дебатов – наличие у модератора специальной кнопки, которая позволит ему отключать участников дебатов. Напомним, на первых дебатах Трамп и Байден постоянно прерывали друг друга. Особенно преуспел в этом президент.

Японская иена отошла от четырехнедельного максимума в 104,345 за доллар и опустилась до уровня 104,74.

«Курс иены и доллара особенно сильно зависит от исхода дебатов в США»,- уверен старший аналитик MUFG Bank Сумино Камей.

Возможно, подошло к концу затяжное ралли юаня, достигшего максимума с июля 2018 года. Сейчас за доллар дают 6,6669 юаня.