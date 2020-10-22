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Гинцбург рассказал, почему не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела

Москва, 22.10.2020

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела. В интервью газете «Известия» специалист признался, что такие случаи есть,  причём не только среди тех, кто переболел коронавирусом в лёгкой форме.

«Да, действительно, если коронавирус протекал в лёгкой форме, то инфекция может вовсе не дойти до состояния образования антител», – подчеркнул Гинцбург.

Как пояснил он, такое происходит потому, что это не понадобилось организму и всё закончилось на уровне фагоцитоза – процесса поглощения чужеродных частиц клетками. При таком сценарии, по словам микробиолога, вирус «сжигается» до воды и CO2 внутри клеток.

Однако даже у пациентов, которые тяжело перенесли болезнь, зачастую тесты тоже не показывают наличие антител. Этому есть своё объяснение.

«В 10-15% случаев даже у тяжело переболевших коронавирусом по непонятным причинам образуются антитела к интерферону, который выделяется клетками организма в ответ на вторжение вируса. Они необходимы в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти. Поэтому антитела к COVID-19 очень быстро пропадают», – резюмировал директор центра имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа может оказаться неэффективной для людей с иммунодефицитом. Он уточнил, что это вызвано сложностями с выработкой антител у таких людей. Учёный при этом пояснил, что все люди различны по своим способностям вырабатывать антитела после прививок или перенесённых заболеваний, при этом разделить их четко на группы довольно сложно.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новых больных коронавирусом. Всего к утру 22 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 463 306. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 107 998 (+11 428), активных случаев – 330 076 (+4 253). Жертвами коронавируса в РФ стали 25 242 человек – 290 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 413 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+697), Подмосковье (+462), Нижегородская область (+354) и Ростовская область (+297).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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