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Глава Минздрава Мурашко уходит на самоизоляцию из-за коронавируса у члена его семьи

Москва, 22.10.2020

Глава Минздрава Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного повторного теста на коронавирус, обнаруженного у одного из членов его семьи. Об этом рассказал журналистам помощник министра Алексей Кузнецов. По его словам, в ближайшее время Мурашко будет работать удаленно, передаёт РИА Новости.

«Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников ведомства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян», – резюмировал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в нашей стране выявили ещё 15 971 больных COVID-19. Всего к утру 22 октября общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1 463 306. За всё время эпидемии от ковида излечилось 1 107 998 (+11 428), активных случаев – 330 076 (+4 253). Жертвами COVID-19 в РФ стали 25 242 человека – 290 за последние сутки.

Лидер по новым заболевшим – Москва. В российской столице за сутки выявили 4 413 инфицированных. На втором месте Санкт-Петербург (+697), на третье – Подмосковье (+462). Далее следуют Нижегородская область (+354) и Ростовская область (+297).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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