Хибла Герзмава в большом зале Московской консерватории

В концерте также примет участие заслуженный артист России, ведущий солист Большого Театра и Новой Оперы, баритон Игорь Головатенко. Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года певицы, начавшегося с грандиозного праздничного гала-концерта в Кремлевском дворце.

Хибла Герзмава — стильная, темпераментная, виртуозная певица, которая одинаково убедительно звучит в классических ариях, джазовых импровизациях и старинных романсах. Признанная оперная дива поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Певица, чье имя переводится с абхазского как «златоглазая», а фамилия — как «волчица», знаменита своим требовательным подходом ко всему, от вокала и драматургии до внешнего облика. Именно это позволяет ей с легкостью выигрывать международные конкурсы и завоевывать сердца новых поклонников. Хибла — лауреат многочисленных премий, среди которых «Вердиевские голоса» (Италия, 1993), конкурс им. Франсиско Виньяса (Испания, 1994), «Золотая маска» (Россия, 2010 и 2016 гг.), «Золотой Орфей», Casta Diva, «Триумф» и многие другие. Именно Хибла в 1994 г. стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов.

Она выступает на сценах театра Ла Скала, Королевской оперы Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Баварского государственного и Римского оперных театров, Венской государственной оперы, театра Елисейских полей и Шатле в Париже, театра Комунале во Флоренции и театра Лисеу в Барселоне, Софийской оперы, Мариинского театра и токийского Бунка Кайкан. Певица гастролирует с концертными программами во Франции, Австрии, Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Испании, США, Японии, Швеции, Швейцарии и, конечно, по России. В феврале 2014 г. Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018 – в Гала-концерте, посвященном окончанию Чемпионата мира по футболу. В январе 2020 года состоялся грандиозный гала-концерт, посвященный юбилею певицы, в котором приняли участие мировые звезды классической сцены: Анна Нетребко, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Игорь Головатенко, Дмитрий Ульянов, Екатерина Ганелина и многие другие.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» — один из самых востребованных сегодня музыкальных коллективов. Созданный в 1979 году скрипачом-виртуозом Владимиром Спиваковым, этот оркестр объединил лучших музыкантов российской столицы. Оркестр продолжает напряжённую, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает прежде всего истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, неформальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике.

«Виртуозы Москвы» — единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нем желание еще раз прийти на концерт. Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа — искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights (https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2020 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», концерты серии «Музыкальная гостиная Газпромбанка», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу

Билеты доступны на сайте: https://mn-live.com/hibla-gerzmava-bzk/

Возрастное ограничение: 6+