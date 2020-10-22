Курс доллара: названо условие для резкого роста рубля

Вчерашний торговый день на Московской бирже отметился сломом тренда. Рубль, который начал сессию с 77,10 в паре с долларом и с 91,45 в паре с евро, затем пошёл вниз, но вскоре перешёл к мощному укреплению к основным резервным мировым валютам. И уже по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 76,76 руб., что на 58 коп. меньше чем сутками ранее. Евро при этом торговался по 91,11 руб., потеряв 38 коп.

По мнению большинства экспертов, вчера наблюдалась коррекция на рынке. В частности, как полагают аналитики БКС, если в ближайшей перспективе не произойдёт существенной эскалации геополитического фона, то у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления.

«Речь может идти о рублевом апсайде по паре с долларом. А область поддержки составит 76,50-76,00», – прогнозируют они.

Насколько долго продлится такая динамика пока неясно. Многое будет зависеть от ситуации с мерами американской господдержки. Оттуда же исходит один из ключевых факторов давления - в частности тема санкций: администрация США заявила о намерении расширить санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2».

По мнению Дмитрия Полевого из «Локо-инвест», до конца этой рабочей недели рубль продолжит поддерживать подготовка экспортёров к налогам на следующей неделе.

«Мы не исключаем, что по мере укрепления национальной валюты продажи будут нарастать, а появившиеся новости по обвинениям Вашингтона Москвы по киберпреступлениям, курсовую динамику вряд ли затронут. В этой связи мы считает, что в ближайшей перспективе рубль предпримет попытку закрепиться на нынешних позициях или даже улучшить их», – заявил Полевой.

Алексей Скабалланович из УК «Регион эссет менеджмент» считает, что вчерашнее сползание «американца» ниже 77,00 руб. обусловлено пересмотром глобальных игроков своей реакции на возможные антироссийские санкции США. Как подчеркнул эксперт, понимание, что это будут за санкции и как они могут повлиять на экономику нашей страны наступит только после американских выборов.

«В среднесрочной же перспективе стабильные цены на «чёрное золото», большие объёмы привлечения средств российским Минфином будут играть в пользу рубля», – сказал Скабалланович.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» подчеркнул, что вчерашняя динамика всех российских активов соответствовала настроениям на Западе. Он пояснил, что рубль в среду рубль сохранял стабильность благодаря поддержке внутренних факторов, а падающие цены на «чёрное золото» не оказали на курс рубля заметного влияния.

При этом он отметил, что накануне наша валюта оказалась одной из лучших среди своих собратьев по ЕМ. Ключевым же событием этой недели для российского рынка в целом и для рубля в частности, по его мнению, станет заседание ЦБ, которое состоится уже завтра.

«Мы полагаем, что Центробанк сохранит ставку на нынешнем уровне, что будет полностью соответствовать рыночным ожиданиям и не скажется отрицательно на курсе. Внимание же глобальных инвесторов сосредоточится на риторике сопроводительного заявления и пресс-конференции, чтобы оценить возможность дальнейшего снижения ключевой ставки регулятором. Если же говорить о прогнозах, то мы считаем, что рубль продолжит умеренно расти до конца недели. Но для этого внешнеполитический фон должен оставаться спокойным. Правда, и продвижение к 76,00 руб. за доллар в ближайшей перспективе – маловероятно», – заявил Кадулин.

В свою очередь аналитики ITI Capital озвучили долгосрочный прогноз по курсу рубля на конец 2021 года. По их мнению, пара доллар-рубль к этому времени может уйти к отметке в 70,00.

Как предположили в ITI Capital российская валюта начнёт расти спустя несколько месяцев после вступления в должность администрации нового президента США, которое произойдет в январе.

«Росту курса рубля будет способствовать снижение геополитической премии за риск владения активами РФ, – подчеркнули эксперты. – Основными факторами для рубля весь следующий год будут темп и траектория восстановления глобальной экономики, а также динамика спроса на энергоносители, который обязательно произойдёт после завершения кризиса с пандемией COVID-19».

Такое развитие событий возможно при мирном приходе к власти в США представителей Демократической партии с быстрым установлением результатов выборов.

«Это возродит интерес глобальных игроков к риску, рост мировых цен на чёрное золото, что естественно сыграет в пользу российской валюты, курс которой к концу декабря 2021 года составит около 70 руб.», – резюмировали аналитики ITI Capital.