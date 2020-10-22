Москва развивает государственно-частное партнерство

Государственно-частное партнерство привлекает частные инвестиции в сферы развития общественной инфраструктуры и оказания публичных услуг, такие как транспорт, здравоохранение, социальное обслуживание и т.д.

«С 2013 года в Москве заключено почти 250 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму свыше триллиона рублей. Инвесторам партнерство с властью позволяет обеспечить долгосрочный стабильный доход и защиту государства от многих рисков, а городу – привлечь новые компетенции и повысить эффективность использования бюджетных средств», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2014 году мэром была утверждена Инвестиционная стратегия Москвы до 2025 года, в которой в качестве одного из приоритетов определено развитие городом механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в сферы, традиционно реализуемые за счет бюджета. С тех пор был пройден непростой путь, когда город разрабатывал варианты работы с бизнесом, бизнес в свою очередь присматривался к возможному взаимодействию и просчитывал, насколько выгодным оно может быть. Тем не менее, результат говорит сам за себя: последние пять лет Москва занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге ГЧП среди российских регионов.

Москва одной из первых в России начала использовать различные формы ГЧП, самые распространенные – это контракты жизненного цикла, концессии, офсетные контракты. В зависимости от целей и задач, которые решаются в каждом конкретном проекте, выбирается модель ГЧП.

«В Москве ГЧП-проект может получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка. Такая господдержка помогает бизнесу уменьшить затраты и однозначно благоприятно влияет на привлечение новых инвесторов к реализации важных проектов на территории города», подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Взаимовыгодный обмен

В партнерстве с бизнесом Москва решает одну из главных своих задач – транспортную, использует при этом классическую форму ГЧП – концессию. Она позволяет развивать общественно значимую инфраструктуру за счет инвестора. При этом столица получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока. Наиболее востребованные для концессий отрасли – ЖКХ, транспортная инфраструктура, социальная сфера.

Сегодня в активной фазе проектирования находится канатная дорога через Химкинское водохранилище между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Проектирование ведется в строгом соответствии с природоохранным законодательством и нормами о защите историко-культурного наследия. С инвестором, ООО «Московские канатные дороги», который выступает в партнерстве со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, заключено концессионное соглашение на 25 лет, он планирует вложить в «канатку» более 3 млрд рублей. Это будет первый подобный проект в сфере общественного транспорта, он разгрузит улично-дорожную сеть и позволит сэкономить москвичам время на дорогу. Канатная дорога поможет доехать от одной станции до другой всего за 7 минут вместо 45. Что особенно важно, проезд можно будет оплатить картой «Тройка», а стоимость не превысит цену разовой поездки в метро.

В 2020 году концессии решили распространить на сферу социального обслуживания и ухода за пожилыми – гериатрию, которую сегодня Москва активно развивает.

Михаил Метцель/ТАСС

В настоящее время в городе объявлен конкурс на создание и эксплуатацию современного гериатрического центра по концессии на ул. Багрицкого на западе Москвы. Планируемый объем инвестиций составляет полмиллиарда рублей, концессионное соглашение будет заключено на 20 лет. В пансионе оборудуют не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми на основе самых высоких стандартов оказания социальных услуг. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий пансионат останется в собственности столицы. Согласно условиям концессии, инвестор не только реконструирует объект и оснастит его оборудованием, но и будет оказывать услуги по уходу за пациентами, а также осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт.

Планируется распространить опыт применения инструментов ГЧП и на другие проекты в сфере медицины и социального обслуживания в Москве на основе принципов, по которым инвестор несет ответственность за создание объектов, их оснащение за счет частных инвестиций, эксплуатацию, включая техническое обслуживание, ремонт и осуществление деятельности по оказанию необходимых услуг. При этом риски проекта справедливо распределяются между государством и частным инвестором в зависимости от того, какая сторона способна более эффективно управлять соответствующим риском.

Пять офсетных контрактов

Еще одна форма ГЧП, которая гарантирует инвестору спрос на производимую продукцию, – это офсетные контракты. Они представляют собой долгосрочные госконтракты, предполагающие обязательства поставщика-инвестора по созданию современного промышленного производства, модернизацию, освоение продукции, которая впоследствии будет закупаться городом на долгосрочной основе.

Москва уже заключила четыре офсета на общую сумму около 12 млрд рублей. Инвестор первого контракта, компания «Биокад», в 2017 году заключила с Москвой соглашение о создании производства лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний. Первая очередь завода открылась в прошлом месяце на территории столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Алабушево. Производство лекарств начнется уже в конце этого года, а в следующем году стартуют их первые поставки в городские учреждения здравоохранения.

Три других заключенных офсета предполагают создание производств лекарственных средств для широкого спектра заболеваний, медицинских изделий для стомированных больных, а также детского питания.

В ближайшее время город объявит конкурс на заключение пятого офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал Мэр Москвы Сергей Собянин. По условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение 2-3 лет локализовать производство на территории Москвы и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов. После запуска производства Правительство Москвы будет в течение 8 лет закупать производимые препараты, которые затем будут поставляться в медицинские учреждения города. Общая сумма контракта составит 1,1 млрд рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов предоставлено пресс-службой

Комплексное решение задач

Москва также активно использует такую форму сотрудничества с бизнесом, как контракты жизненного цикла (КЖЦ). Она предусматривает приобретение продукции с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. За счет долгосрочного характера сделки город получает наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределяет расходы. В то же время инвестор обеспечивает загрузку своих мощностей на длительный период, получает гарантированные доходы на протяжении срока действия контракта.

Через такие сделки город закупает, в первую очередь, общественный транспорт – объем уже заключенных контрактов в этой сфере превышает 450 млрд рублей. Среди них контракты на поставку и сервисное обслуживание в течение 30 лет 1576 вагонов метро на 352 млрд рублей, 436 низкопольных автобусов нового поколения за 7,3 млрд с обслуживанием в течение 7 лет, 300 низкопольных трехсекционных трамваев стоимостью 56,2 млрд рублей заключен на 30 лет, 600 электробусов общей стоимостью 36,4 млрд рублей – на 15 лет. В сфере ЖКХ город заключил 12-летний КЖЦ на поставку более 33,5 тысячи единиц узлов учета тепла на сумму 31,6 млрд рублей.

В конце прошлого года город начал заключать контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения. Такие соглашения предусматривают, что в течение всего срока службы поставленного сложного медицинского оборудования исполнитель по контракту будет заниматься его обслуживанием и ремонтом.

«Контракты жизненного цикла позволяют получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и включают в себя его сервисное обслуживание производителем. В рамках таких контрактов город приобретает не просто высокотехнологичный товар, но и его работоспособность на весь период эксплуатации. Контракты жизненного цикла уже доказали свою эффективность в транспортной сфере и ЖКХ, и с прошлого года мы начали заключать их в здравоохранении. Совокупный объем контрактов жизненного цикла Москвы сегодня составляет порядка 515 миллиардов рублей, из них в медицине — более 31 миллиарда рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Развитие практики ГЧП

Москва пошла дальше и рассматривает возможность расширения практики ГЧП на принципах контрактов жизненного цикла, но уже в форме концессии крупных объектов инфраструктуры, а не только оборудования и машин. В рамках такой сервисной концессии город может поручить инвестору создание объекта с его последующей эксплуатацией. То есть в течение определенного периода город платит за функционирование объекта.

Например, инвестор создает больницу, которая после ввода в эксплуатацию будет принадлежать городу. За работу больницы город осуществляет регулярный платеж за обеспечение доступности и работоспособности объекта в течение всего срока действия данного концессионного соглашения. Капитальные затраты возвращаются в рассрочку, что позволяет городу направить высвободившиеся средства бюджета на иные цели.

Важно, что этот платеж в рассрочку позволяет возместить расходы концессионера, то есть частной компании – инвестора, на создание объекта с установленной доходностью. Другая часть платежа направляется на компенсацию расходов, связанных с эксплуатацией. Платеж города может быть снижен в случае недостижения инвестором показателей работоспособности или доступности объекта. Получается, что город платит за результат. По такому принципу могут быть построены объекты спорта – физкультурно-оздоровительные комплексы, автодороги и путепроводы, объекты здравоохранения, образования, промышленной инфраструктуры.

В этом случае частная компания несет ответственность за выполнение всех стадий проекта – проектирования, строительства, эксплуатации, обслуживания, предоставления услуг. Повышается качество строительства и оказываемых услуг. А также это позволяет привлекать наиболее квалифицированного исполнителя на комплексное решение задач.

А что еще?

«С этого года в Москве реализуется программа по стимулированию создания мест приложения труда. Это новый формат привлечения бизнеса к созданию коммерческих объектов вне центра города. Застройщикам многоквартирных домов может быть предоставлена существенная поддержка от города в виде отсрочки, а впоследствии освобождения от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором осуществляется строительство жилья, если одновременно с жильем они создадут офисы или производственные объекты за пределами ТТК и МКАД. В результате город получит новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета за счет налогов на имущество и прибыль, а застройщик – льготы и коммерческие площади, посредством которых в будущем сможет получать доход», - сообщил Александр Прохоров.

Как правило, при строительстве жилых домов инвестор нуждается в переоформлении земли с одного вида разрешенного использования (ВРИ) на другой. За внесение изменений взимается существенная плата, размер которой зависит от площади участка, его расположения и других факторов. Воспользовавшись новой мерой поддержки от города, инвестор может частично или полностью освободиться от платы за изменение ВРИ участка, на котором он собирается построить жилье. При этом все сэкономленные по льготе средства должны быть инвестированы в строительство промышленного или офисного объекта.

Александр Щербак/ТАСС

В Москве уже заключены два соглашения по этой программе. В рамках первого проекта инвестор до конца 2023 года построит комплекс офисных зданий «Останкино бизнес-парк» в Бутырском районе площадью 46 тысяч квадратных метров, что потенциально может дать городу более 400 новых рабочих мест. В проект будет вложено 2,3 млрд рублей. Реализуя его, застройщик сможет сэкономить около 800 миллионов рублей на переоформлении земельного участка под строительство жилого комплекса во 2-м Котляковском переулке.

В рамках второго соглашения инвестор вложит в строительство офисного центра площадью 36,9 тысяч квадратных метров в ТПУ «Ботанический сад» более 2 млрд рублей и создаст порядка 360 рабочих мест. Проекту присвоен статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения, что позволит получить отсрочку, а затем и освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных для строительства жилого комплекса на Сельскохозяйственной улице.

Какого инвестора ждет Москва?

«Москва всегда приветствует инвестиционные инициативы любых масштабов. Инвесторы могут предлагать проекты на рассмотрение в режиме онлайн – для этого функционирует Инвестиционный портал Москвы. Сегодня на ресурс ежедневно заходит порядка 7,5 тысячи пользователей», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Российская столица перенимает и развивает лучшие мировые практики в сфере ГЧП, встраивая их в реалии мегаполиса. Особенность подхода Москвы к проектам – минимизация государственного вмешательства в операционную деятельность инвестора. При этом для реализации масштабных ГЧП-проектов инвестор должен обладать компетенциями одновременно как в привлечении финансирования, так и в создании, реконструкции и эксплуатации объектов.