Нефть продолжает дешеветь на новостях о второй волне COVID

Стоимость нефти утром 22 октября пошла вниз на неясных перспективах по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 по московскому времени цена котировок с поставками в декабре на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла в стоимости 0,65%, достигнув отметки $41,46 за баррель, фьючерсы на декабрь на нефть марки WTI подешевели на 0,75%, до $39,73 за баррель.

Снижение цен на нефть аналитики связывают с пессимистическими настроениями инвесторов из-за перспектив неполного восстановления спроса на сырье из-за второй волны пандемии. Помимо этого, вместо снижения запасов нефти в США на 1,8 миллиона баррелей, которое прогнозировали аналитики, минэнерго США сообщило, что запасы сырья снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 488,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли за на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 227 миллионов баррелей.