Израиль будет транспортировать арабскую нефть в Европу

После того, как немного стихли восторги, связанные с подписанием дипломатического соглашения между Израилем и арабскими государствами Персидского залива, стало очевидно, что за всем на заднем фоне, как всегда, маячит нефть. Похоже, главным результатом исторической нормализации отношений между Израилем и ОАЭ станет энергетическое соглашение. Израильское издание Haaretz сообщает со ссылкой на государственную компанию по прокладке трубопроводов Europe Asia Pipeline Company (EAPC) о подписании меморандума о понимании (МОП) о хранении и транспортировке нефти из ОАЭ в Европу через юг Израиля и порт Ашкелон.

Соглашение, конечно, удивительное, потому что еще какие-то несколько месяцев назад Израиль и Объединенные Арабские Эмираты официально считались врагами.

МОП был подписан 19 октября в Абу-Даби, столице ОАЭ. На церемонии подписания присутствовал министр финансов США Стив Мнучин.

«Это историческое соглашение,- сказал председатель правления ЕАСР Эрез Калфон.- Оно расширит сотрудничество между ЕАСР и региональными и международными игроками. Несомненно, оно очень важно для израильской экономики и с экономической, и со стратегической точек зрения».

Как считает Reuters со ссылкой на информированные источники, сделка может «стоить» 700-800 млн долларов. Нефть начнут доставлять в Израиль уже в начале 2021 года через Красное море.

ЕАСР контролируется совместно правительством Израиля и MED-RED Land Bridge, находящейся в ОАЭ.

По слухам, со временем уже существующий трубопровод будет продлен в Саудовскую Аравию, что соответствует желанию Вашингтона нормализовать отношения между двумя главными американскими союзниками в регионе.

На следующий день после подписания МОП в сопровождении Мнучина в Тель-Авив вылетела первая официальная делегация ОАЭ.

Подробности соглашения хранятся в тайне. Тайной окутано все, что связано с нефтепроводом. Его история поразительна. Достаточно сказать, что трубопровод строили израильтяне и… иранцы. Правда, происходило это еще в те далекие времена, когда в Иране правил шах.

Eilat Ashkelon Pipeline Co., как раньше называлась EAPC, управлялась совместно израильским и иранским правительствами. Тегеран доставлял нефть по морю порт Эйлат на Красном море, после чего ее перегоняли по трубопроводу в Ашкелон, который находится на побережье Средиземного моря, откуда она уходила в Европу.

После Исламской революции в Иране в 1979 году отношения между Израилем и Ираном резко испортились. Тем не менее, Тель-Авив еще несколько лет разрешал Тегерану тайно пользоваться трубопроводом и перегонять по нему иранскую нефть для дальнейшей транспортировки ее в Европру.

Как сообщает Haaretz, не так давно между Израилем и Ираном вспыхнули споры относительно трубопровода. Тегеран потребовал компенсацию за свою 50-процентную долю, которую забрал Тель-Авив. Кстати, как пишет Bloomberg, до сих пор неизвестно, что течет по трубопроводу. Информация о нем строго дозируется Министерством обороны Израиля.

Недавно сообщалось, что за энергетической сделкой между Израилем и ОАЭ стоит 3-миллиардный фонд, штаб-квартира которого находится в Иерусалиме.