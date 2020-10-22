Новые ограничения из-за коронавируса могут вызвать протесты, считает вирусолог

В случае введения новых ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом это может вызвать экономические и психологические осложнения у населения, считает ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын. Мнением он поделился в эфире «России 24».

Он уверен, что весь медицинский эффект на данном этапе могут превысить политические, экономические и психологические осложнения у людей от жестких ограничительных мер.

«Это мое личное мнение, потому что я скажу то, что противоречит многим специалистам», - отметил он. Лисицын считает, что новые ограничения заставят «выйти людей на улицы на улицу, с крушением всего и вся».

При этом он уверен, что необходимо сокращать поездки за рубеж, а также вводить карантин после возвращения. Он привел в пример, осеннюю вспышку после возвращения людей из отпусков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в России не планируются никакие «жесткие и тотальные» ограничения из-за коронавируса.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», - сказал глава государства.