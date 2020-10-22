Потерпевшие по делу Ефремова согласны на смягчение ему приговора

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания актеру, сообщила адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего в ДТП с актером Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына. Потерпевшие объяснили свое решение тем, что Ефремов выплати им компенсацию по возмещению морального ущерба.

«Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны», - сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что потерпевшая сторона по-прежнему выступает против замены реального срока на условный, но согласны со сменой общего режима на колонию-поселение.

«Срок наказания оставляем на усмотрение суда», - сказала Бутырина.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, по вине которого в результате ДТП погиб водитель-курьер Сергей Захаров, выплатил троим потерпевшим по делу по 1 млн рублей. Четвертый потерпевший – старший сын Захарова Сергей Аверцев выступает против смягчения приговора актеру, однако, ему также был выплачен миллион рублей, сообщил адвокат Аверцева.