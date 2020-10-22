Продолжается прием заявок на участие в Десятой Ежегодной Премии «Время инноваций-2020»

«В этом году Премия станет юбилейной – вот уже в десятый раз мы соберем лучшие инновационные решения в сфере В2В и В2С на одной площадке. Это событие – важная веха для нас. Мы благодарим участников Премии прошлых лет за неизменный интерес к проекту, а также приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в юбилейном конкурсе – получить квалифицированную оценку жюри и, конечно же, обменяться опытом с коллегами на конференции, проводимой в рамках Премии», – поделилась ожиданиями Исполнительный директор Елена Хомутова.

Среди основных номинаций Премии, за победу в которых будут бороться участники: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года», «Программа года».

В числе Лауреатов Премии прошлых лет: DuPont, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот - российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, МТС, СУЭК, Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, ОДК-САТУРН, Faberlic, Т Плюс, Правительство Москвы, Вымпелком, ГМК «Норильский никель», SENNHEISER, НПО «Микроген», IBM iX, QIWI, Альфа-Банк, МегаФон, Yota, Страховой Дом ВСК, KFC, ВТБ Арена парк.

Церемония награждения Десятой Ежегодной Премии пройдет в декабре в одном из лучших мест Сочи – Marriott Krasnaya Polyana & «Сочи Казино и Курорт». Премия проводится при поддержке экспертного совета, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.