Путин лично санкционировал выезд Навального в Германию

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Алексея Навального, заявил, что никакого отравления не было.

«Если бы власти кого-то хотели отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея ввиду что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме того, российский президент заявил, что немецкая сторона так и не предоставила России результатов экспертиз по Навальному.