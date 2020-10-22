Путин и бизнес договорились по локдауну

В режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с членами правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Президент отметил, что процессы восстановления мировой экономики ещё крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами, говорится в официальном сообщении по итогам встречи, размещенном на сайте Кремля.

Эпидемиологическая обстановка сложная, в ряде государств снова объявлен локдаун, предприятия останавливают деятельность или переходят на удалённый режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в повседневной жизни людей, что, конечно, сказывается на работе целых секторов экономики. Но, в центре внимания, подчеркнул глава государства, для российских властей всегда будет именно защита жизни и здоровья людей.

При этом Владимир Путин отметил, что системообразующие для экономики РФ компании «завязаны на сложные кооперационные, торговые цепочки - как в России, так и во всем мире». И в этой ситуации, по его словам, крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций и всех граждан. «Напомню, у нас уже наработан опыт поддержки крупнейших, системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. Здесь и строительство, и лёгкая, автомобильная промышленность, транспорт, связь, где трудятся миллионы наших граждан», — заключил президент.

Фото с сайта kremlin.ru

В ситуации взрывного роста заболеваемости коронавирусом практически на всей территории страны, естественно, особую тревогу бизнеса вызывает возможность введения нового локдауна, тем более, что в некоторых странах власти уже пошли на эти непопулярные и болезненные меры, чтобы остановить вторую волну COVID-19.

Чаяния российских предпринимателей выразил глава РСПП Александр Шохин: «Мы считаем, что при соблюдении всех требований, норм и правил локдаун, наверное, не понадобится так, как он вводился весной», — сказал он. Не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса просил в своем выступлении и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

И Владимир Путин в ответ заверил, что таких планов у российских властей нет. «По поводу возможности жёстких, тотальных, как Вы сказали, ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у Правительства нет таких планов именно в силу тех обстоятельств, о которых Вы сказали, а именно: несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет новой вирусной инфекцией, всё‑таки, Вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней. Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются. Генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами, и, конечно, вакцинация — нужно разворачивать вакцинацию по всей стране», — сказал президент. Он также добавил, что соблюдение всех защитных мер на производствах вообще решило бы большую часть проблем.

Алексей Мордашов в своем выступлении подчеркнул, обосновывая возможность избежать локдауна, некоторые успехи, достигнутые в борьбе с COVID-19: «...мы видим, как падает смертность от коронавируса. Конечно, каждая смерть — это всегда трагедия, тем не менее смертность падает, и нам кажется, что это внушает надежду, что можно обойтись без тотальных карантинных мер».

Но, президент с главой «Северстали» не согласился — как оказалось, у него другие данные по числу летальных исходов. «Смертность у нас, к сожалению, подросла — мы с коллегами сегодня с утра смотрели — от COVID по сравнению с весной. Но специалисты говорят, что это связано ещё и с тем, что лучше начали и более тщательно фиксировать причины смертности. Общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной, а это всё-таки основной показатель состояния системы здравоохранения в целом», — сказал он.

Главное — началось производство отечественной вакцины против коронавируса. Вакцинация — «ключевой фактор сохранения здоровья сотрудников», считает гендиректор публичного акционерного общества «ФосАгро» Андрей Гурьев, это станет «спутником бесперебойного производства и роста экономики страны». «Мы, как ответственный бизнес, ответственный крупный и международный бизнес, активно участвуем в большой работе, которая позволит в скором времени начать масштабную программу вакцинации населения, причём не только в России, но и за рубежом, где активно маркетирует эту вакцину РФПИ, и мы как деловое сообщество. Могу в качестве примера сказать, что буквально на днях — я председатель российско‑бразильского делового совета — мы провели встречу с начальником аппарата Президента Болсонаро, господином Лоренцони. Также представили ему возможность покупки вакцины, это очень заинтересовало наших коллег за рубежом».

«Начну с того, чем Вы закончили, — откликнулся на эти слова Владимир Путин, — а именно: речь о вакцинации в Российской Федерации. Для нас это задача номер один. Экспорт и прочее — это важно, но это второй вопрос. На что хотел бы обратить внимание — и те люди, которые занимаются этим профессионально, знают: главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства. Эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан Российской Федерации в первую очередь», —подчеркнул президент.

В экономике России сложилась тяжелая обстановка, признает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Из-за снижения деловой активности в мире энергоресурсы не могут экспортироваться в том комфортном объеме, за счет которого в большей степени формировался бюджет. При этом перспектив наращивания отгрузок в ближайшей перспективе также нет, отсюда снижение добычи нефти и дальнейшее падение валютных доходов. При этом другие сектора промышленности и экономики очевидно не могут компенсировать разрастающуюся дыру в бюджетных поступлениях, этому свидетельствуют не радужные сентябрьские данные макростатистики, где ускорился спад выпуска в обработке и оборот розничной торговли.

При таких показателях ожидать не критичного для экономики снижения падения ВВП просто не приходится, уверен эксперт. Хотя Минфин и сохраняет оптимистичный настрой — по их ожиданиям в этом году он может просесть до 3,9% и отскочить до 3,3% уже по итогам 2021 года, но все же прогнозы более независимых агентств более прагматичны — например, Moody’s дает оценку по падению до 5,5% и ожидает медленного восстановления в следующем году с прогнозом в 2,2%.

Очевидно, говорит Алим Бишенов/, что при таких перспективах бизнесу есть чего опасаться, первая волна коронавируса серьезно ударила по региональным бюджетам, вынудив их менять законодательство в пользу увеличения критического порога внешнего долга, что означает логичное сворачивание государственных программ как по поддержке бизнеса, так и по уже реализующимся или запланированным проектам со стороны представителей местных властей. Между тем основной вопрос, который сейчас волнует бизнес — это вторая волна коронавируса, которая уже по факту наступила и, как следствие — введение или не введение нового строгого режима самоизоляции.

Из диалога президента с представителями РСПП пока следует, что таких ограничений как весной вводить категорически никто не хочет, указывает аналитик. Соответственно, будут дальше сохраняться требования к гражданам соблюдать правила безопасности и вводиться точечные меры. Такие как, например, «обязательный чек ин» в барах или реальные штрафы за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Однако объективно эти меры не воздействуют на снижение статистике по коронавирусу.

Одна из возможных форм эффективной борьбы, которую власти сейчас активно продвигают, и об этом бизнесу было сказано прямо — это массовая вакцинация против Сovid. Наша страна ведет сейчас испытание сразу нескольких вакцин, и глава правительства ожидает, что уже в декабре может начаться активная прививочная кампания. Бизнес в данном случае должен расценивать этот метод борьбы с болезнью, как единственный вариант, при котором возможно бесперебойное продолжение работы и как следствие сохранение экономической стабильности.

На сегодняшний день прививка от Сovid действительно может выглядеть как спасательный круг для экономики — чем больше их будет сделано и чем сознательнее будут граждане, тем больше шансов избежать повторного введения режима жесткой самоизоляции. Другой вопрос — будет ли вакцинация реальным спасательным кругом для самого общества? Как считает Алим Бишенов, это все же крайне противоречивый вопрос.

Как и в 2020, так и в 2021 году определяющим социологическим, культурным и экономическим фактором движения в мире остается напряженная эпидемиологическая обстановка, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Невозможность быстрого восстановления европейской экономики автоматически сказывается и на показателях развития российского хозяйства. В текущем году мы наблюдали значительную просадку поступлений в бюджет от экспортных доходов.

В 2021 году серьезных улучшений не предвидится, соглашается эксперт. При сохранении цен на энергоносители на текущем уровне, есть шанс не допустить дальнейшую просадку экономики, но в случае ухода цен на нефть ниже уровня 35 долларов за баррель — спад продолжится с параллельным сворачиванием социальных программ. Также и ослабление рубля в перспективе на ближайший год выглядит неизбежным, тем более, что излишнее укрепление отечественной валюты невыгодно экспортерам, следовательно, и российскому бюджету. Банк России осуществляет настройку валютного рынка тонко и умело, что позволяет надеяться на постепенность данного процесса.

К сожалению, внутренний спрос никак не сможет стать катализатором поступательного движения российской экономики, говорит Анатолий Гожий. Учитывая, что с начала года доходы населения упали на 4% с лишним, а взрывной рост спроса в летние месяцы сменился сентябрьским спадом (минус 3% по сравнению с сентябрем прошлого года), есть основания полагать, что снижение спроса продолжится и в 2021 году. Сжатие потребления выступает единственным сдерживающим фактором роста цен. Банкам можно ожидать новой волны оттока вкладов, связанного как с падением доходов и низкими ставками, так и предстоящим налогообложением доходов по вкладам. Это приостановит план на снижение савок по депозитам, который по некоторой информации зреет в недрах банковского сообщества.

Восстановление российской экономики ввиду ее сохраняющейся экспортной ориентаци, возможно только вместе с возрождением и началом нового делового цикла общемирового хозяйства, уверен Анатолий Гожий. В условиях же сохранения негативных тенденций, рост выглядит сомнительным. Это приведет к активизации фискальной политики государства, что увеличит нагрузку на бизнес. Прежде всего на главных налогоплательщиков.

В руководстве страны нет единой позиции относительно дефицита государственного бюджета, добавляет аналитик. Однако, именно в условиях стагнации и спада умелое регулирование и наращивание в разумных пределах бюджетного дефицита выходит на первый план эконмического регулирования, обеспечивая поддержку экономике и социально незащищенным слоям населения.