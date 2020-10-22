Владимир Путин: сокращения армии на 100 тыс. человек не будет

В ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" Владимиру Путину был задан вопрос о его отношении к предложению министерства финансов РФ сократить численность российской армии на 100 тысяс человек. Свой ответ Владимир Путин начал с того, что министерство финансов "всегда" выдвигает такие предложения, как и соответствующие ведомства других стран. Но никаких решений по этому поводу нет, заявил он:

"Мы не планируем ни сокращение, ни увкличение каких-то сроков чего-то", - сказал президент, (вероятно, имея в виду увеличение срока службы военнослужащих по призыву для компенсации выпадающих при сокращении штатных единиц). Он сообщил также, что до не него это предложение [официально] еще даже не дошло. Президент охарактеризовал ситуацию как дискуссии ведомств между собой.

Однако, судя по дальнейшим словам Владимира Путина, вопрос не закрыт. Он назвал ряд критериев того, чем будет руководствоваться при принятии окончательнго решения. Среди таких критериев: реальная ситуцация в экономике, а также соотношение доходов граждан, занятых в силовых ведомствах и в гражданском секторе. Таким образом, то или иное решение еще предстоит и оно не предопределено.