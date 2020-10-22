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Путин выразил отношение к непризнанию Эрдоганом Крыма и к его позиции по Карабаху

Москва, 22.10.2020
  • Путин выразил отношение к непризнанию Эрдоганом Крыма и к его позиции по Карабаху

Алексей Дружинин/ТАСС

О то, что стремясь урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, ему приходится по несколько раз в день общаться по телефону с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном, заявил Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба Валдай.

Он подчеркнул равное отношение России  к обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджану, отметив при этом, что для Армении и России общим является христианство, но в то же время в РФ проживает очень много выходцев из Азербайджана, как и из Армении. Корнями карабахского конфликта Владимир Путин назвал ксобытия в Сумгаите 1988 года и другие события того периода.

Он также назвал число погибших с обеих сторон начала конфликта — 5 тысяч человек, отметив, что это очень большие потери и что за все время войны в Афганистане в 80-е годы прошлого века погибло около 10 тысяч советских военнослужащих.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 октября атакой со стороны Азербайджана на территорию непризнанной НКР.  С тех пор армии Азербайджана удалось существенно продвинуться, заняв необитаемые населенные пункты вдоль границ НКР и создав угрозу другим районам этой республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ к оружию, это призыв прозвучал 21 октября.

«Россия ничего не опасается», — ответил Владимир Путин на вопрос ведущего Валдайского форума Федора Лукьянова о непризнании Турцией присоединения Крыма к РФ в контексте планов турецкого президента Реджепа Эрдогана по возрождению Османской империи (в зависимости от которой находился когда-то и Крымский полуостров).

Мы сегодня, слава Богу не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться», — заметил Путин. В целом он охарактеризовал присущую Реджепу Эрдогану позицию, как гибкую.

Он сказал также, что не знает, что именно планирует президент Эрдоган и как он относится к Османскому наследию. «Знаю, что президент Эрдоган проводит независимую внешнюю политику», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что с Турцией Россия реализовала газопровод «Турецкий поток», в то время как «с Европой годами жуем эту тему» и Европа, по его словам, не может проявить элементарные суверенитет и самостоятельность в вопросе строительства «Северного потока — 2». Президент Путин отметил также, что когда Турция пришла к решению о необходимости для нее современных средств ПВО, она приобрела лучшие соответствующие системы — С-400 (российского производства — «Эксперт Online».

«Что касается позиции  Турции по поводу непризнания Крыма российским», то «у нас далеко не все совпадает», как и по поводу ситуации в Закавказье, ответил Владимир Путин. Это, отметил он, последовательная позиция, «он не признает Крым он не признает Нагорный Карабах», наша же позиция состоит в том, чтобы проявлять терпение и проявлять последовательность со своей стороны.

В то время, как в ситуация на Южном Кавказе наши позиции не совпадают,  спорные вопросы надо решать не с позиции силы, не с помощью оружия, а дипломатическим путем, отметил президент РФ.

Он добавил также, что, в то же время, Реджеп Эрдоган признает независимость Северного Кипра. При этом, по его словам они (в Турции) не возражают против того, чтобы Кипр объединился, но вопрос только в принципах этого объединения.

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