Путин высказался о войне в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил о близких отношениях нашей страны как с армянским, так и азербайджанским народом. «Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начался с этнического противоборства, к сожалению, это факт. Когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа... В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно», – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский президент заявил, что на протяжении многих лет предлагались самые разные варианты урегулирования, но ситуация начала развиваться по самому плохому сценарию. Общее количество погибших с обеих сторон Путин оценил в пять тысяч человек.

Мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием как одной, так и другой стороны, и играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании этого конфликта», – сказал Путин.