Путин заявил, что говорит с Пашиняном и Алиевым по несколько раз в день

О то, что стремясь урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, ему приходится по несколько раз в день общаться по телефону с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном, заявил Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба Валдай.

Он подчеркнул равное отношение России к обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджану, отметив при этом, что для Армении и России общим является христианство, но в то же время в РФ проживает большое число азербайджанцев и значительное собственное мусульманское население.

Владимир Путин назвал корнями карабахского конфликта события в Сумгаите 1988 года и другие события того периода.

Он также назвал число погибших с обеих сторон начала конфликта — 5 тысяч человек, отметив, что это очень большие потери и что за все время войны в Афганистане в 80-е годы прошлого века погибло около 10 тысяч советских военнослужащих.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 октября атакой со стороны Азербайджана на территорию непризнанной НКР. С тех пор армии Азербайджана удалось существенно продвинуться, заняв необитаемые населенные пункты вдоль границ НКР и создав угрозу другим районам этой республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ к оружию, это призыв прозвучал 21 октября.