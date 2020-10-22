Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

Эксперты Роскачества провели исследование стиральных порошков, представленных на российском рынке, говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру». В общей сложности специалисты проверили образцы семи брендов - «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX.

В ведомстве отметили, что вся продукция марок соответствует обязательным требованиям и нормам безопасности. Специалисты сообщают, что самое высокое качество оказалось у бренда «Аист». Значительно улучшили свои показатели порошки Dosia и Ariel с момента предыдущего исследования. Порошок Persil также поднялся на несколько пунктов в рейтинге. Потеряли позиции порошок «Миф», Tide и BiMAX с 2018 года. Специалисты выяснили, что из-за повышенной зольности порошков Dosia и Ariel через несколько стирок ткани грубеют. Частое использование Persil, по данным исследования, также приводит к огрубению тканей через несколько стирок. Использование этой марки ведет к тому, что одежда после стирки приобретает серый оттенок, отметили в Роскачестве. Помимо этого специалисты установили, что порошки Tide, «Миф» и BiMAX не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения, также, делая ткань более грубой.