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Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в медучреждениях, транспорте и магазинах

Москва, 22.10.2020

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) не обнаружили COVID-19 в продуктах питания, однако выявили несколько положительных проб на коронавирус в образцах смывов с поверхностей в медицинских учреждениях, транспорте и магазинах, передаёт сайт Роспотребнадзора.

«Мы продолжаем мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие COVID-19, – отмечается в сообщении ведомства. – Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Но образцы коронавируса найдены в смывах с поверхностей объектов окружающей среды».

Согласно информации Роспотребнадзора, всего было проведено более 135 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды, в 170 из них выявлен COVID-19.

Ранее сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, почему не у всех переболевших коронавирусом COVID-19 вырабатываются антитела.

«Да, действительно, если коронавирус протекал в лёгкой форме, то инфекция может вовсе не дойти до состояния образования антител», – подчеркнул Гинцбург.

Однако даже у пациентов, которые тяжело перенесли болезнь, зачастую тесты тоже не показывают наличие антител. Этому есть своё объяснение.

«В 10-15% случаев у тяжело переболевших коронавирусом по непонятным причинам образуются антитела к интерферону, который выделяется клетками организма в ответ на вторжение вируса. Они необходимы в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти. Поэтому антитела к COVID-19 очень быстро пропадают», – резюмировал директор центра имени Гамалеи.

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новых больных коронавирусом. Всего к утру 22 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 463 306. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 107 998 (+11 428), активных случаев – 330 076 (+4 253). Жертвами коронавируса в РФ стали 25 242 человек – 290 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 413 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+697), Подмосковье (+462), Нижегородская область (+354) и Ростовская область (+297).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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