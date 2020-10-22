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По рублю появился оптимизм. Но выглядит он шатким

Москва, 22.10.2020
После длительной полосы падения российская валюты пытается отыграть оставленные позиции, даже несмотря на подешевевшую нефть.
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  • По рублю появился оптимизм. Но выглядит он шатким

Коллаж: Тамара Ларина

Нефть сорта Brent к вечеру 21 октября 2020 года падала 3,3%, до 41,76 доллара за баррель. Однако даже в такой ситуации рубль нашел поводы для позитива и впервые за две недели окреп до стоимости ниже 77 рублей за доллар.

Это уже четвертый день роста для нашей валюты. К 19.36 московского времени сделки с расчетом «завтра» по рублю проходили по 76,76 рубля за доллар, что на 69 копеек ниже уровня закрытия торгов накануне. При этом евро дешевел вдвое медленнее, и торговался к вечеру среды на отметке 91,15 рубля (минус 34 копейки).

Днем 22 октября рубль котируется на уровне 77,0225 к доллару и 91,1175 к евро. Не удерживая уровень ниже 77 рублей, к евро он вяглядит хорошо.

И все же укрепление рубля в настоящее время носит краткосрочный характер, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев – это влияние сравнительно оптимистичных настроений на биржах, которые ждут принятия нового стимулирующего пакета мер для американской экономики. Накануне стало известно, что эти меры могут быть приняты до конца текущей недели, а не после выборов президента США, как заявлялось ранее. Соответственно рынки воспряли духом.

Но этот оптимизм очень шаткий, повторяет эксперт: во всем мире усиливается вторая волна пандемии, европейские страны начинают вводить жесткие ограничения, включая комендантский час. Отдельные государства (Таиланд, например) вводит карантин до конца ноября. Увеличение количества таких новостей на фоне роста заболеваемости неизбежно приведет к тому, что на фондовых площадках вновь поселится пессимизм, так как всем понятны последствия таких мер – усугубление глобального кризиса.

Кроме того, отмечает Деев, сейчас рубль поддерживается повышенными валютными интервенциями со стороны ЦБ РФ на внутреннем рынке, а Минфин бьет рекорды по продаже ОФЗ – за счет этого инструмента планируется компенсировать часть дефицита бюджета страны. Однако благоприятная конъюнктура для российского госдолга может быстро сойти на нет за счет негатива с внешних рынков.

Нефть также снижается, так как очевидно, что начинается новый виток сокращения спроса на «черное золото». Так что однозначно можно сказать: это шаткое равновесие рынков может закончиться в любой момент и рубль начнет тестировать новые рубежи. Вполне вероятно, прогнозируют в AMarkets, резкое падение отечественной валюты до 80 рублей за доллар и 94-95 рублей за евро уже в ближайшее время – либо до конца октября, либо сразу после американских выборов в начале ноября.

Все внимание инвесторов сейчас сфокусировано на том, будут ли приняты новые меры поддержки экономики США, соглашается и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Республиканцы и демократы не могут о них уже договориться почти два месяца. Однако, несмотря на то что меры еще не согласованы, американская валюта активно снижается.

Скорее всего, предполагает аналитик, это объясняется тем, что инвесторы почти уверены в том, что меры будут приняты, а иначе восстановление американской экономики может забуксовать. При этом когда меры поддержки примут, резкого локального обвала доллара может не произойти, потому что рынки отыгрывают новость заранее, однако нисходящий тренд может сохраниться в среднесрочной перспективе. Это один из ключевых факторов, который сейчас обеспечивает рост рубля против доллара.

Кроме того, продолжает Капустянский, поддержку рублю оказывает Банк России, который фактически проводит валютные интервенции. Регулятор до конца год частями будет продавать остатки валютной выручки на сумму 195 млрд руб. Деньги были выручены от продажи акций Сбербанка. Также ряд государственных корпораций правительство обязало привести и впоследствии удерживать чистую валютную позицию на уровне 2018 года.

Очевидно, что регулятор в купе с правительством до конца года будут стабилизировать национальную валюту. До конца года не исключен возврат пары доллар/рубль в район 72-74. Технически данный сценарий также был подтвержден на вчерашних торгах, когда котировки обновили локальный минимум на уровне 76,66. Тем самым в очередной раз был подтвержден нисходящий тренд, сформированный в конце сентября.

В свою очередь, расклад сил до конца года вполне может измениться, ожидает анали тик. Причин для этого можно придумать массу, например, анонс новых жестких санкций со стороны США, ЕС. Также усиление геополитических рисков, обвал нефти и другие. Однако явных предпосылок для этого сейчас нет.

Рубль сегодня открылся небольшим снижением по отношению к доллару. Курс рубля подешевел по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск четверга рос на 39 копеек — до 77,11 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 91,36 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,05% — до 41,71 доллара за баррель.

Это, объясняет Иван Капустянский, было обусловлено нейтрально-негативным внешним фоном. Однако, по его прогнозам, во второй половине дня валютная пара доллар/рубль может сменить вектор направления. Предпосылками к этому являются: снижение доллара США, разворот на нефтяном рынке, нефть Brent вернулась к уровню – 42 долларов за баррел, а также спрос на активы EM. В рамках сегодняшнего дня котировки доллар/рубль могут преодолеть минимум вчерашнего дня – 76,57.

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