С бизнесом будут держать совет

Первый шаг

На текущей неделе в Москве прошло первое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при Правительстве Москвы, который стал преемником созданного в пандемию Оперштаба по поддержке экономики. В него вошли представители федеральных органов власти, Правительства Москвы, крупнейших деловых ассоциаций России, таких как «Деловая Россия» и «Опора России», а также ряда общественных организаций.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, совет создан для того, чтобы собрать на одной площадки представителей сразу трех направлений: власти, бизнеса и экспертного сообщества. «Пандемия нарушила многие планы и ударила по благосостоянию и жителей города, и предприятий, и Москвы в целом – и, объединившись, мы сможем использовать имеющиеся у нас ресурсы наиболее эффективно. Совет – это наш первый шаг в создании экономики будущего, как экономики сотрудничества и объединения», - отметил мэр столицы.

Антиковидный штаб

Россия прошла период антиковидных ограничений лучше, чем ожидалось, считает министр экономического развития Максим Решетников. Одна из причин - решение федеральных властей позволить каждому региону действовать автономно, исходя из ситуации в конкретно их субъекте. При этом самый показательный пример, где власти города и представители бизнеса смогли сработать как единый фронт – Москва.

Согласно недавнему исследованию Высшей школы экономики, Москва вошла в тройку мировых мегаполисов, проводивших наиболее эффективную экономическую политику в период пандемии. Эксперты сравнивали, как справлялись с пандемией, карантином и их последствиями власти 15 крупнейших мегаполисов мира. В итоге российская столица заняла третье место наравне с такими мегаполисами как Сеул и Шанхай.

Еще весной в Москве был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проблемы решались оперативно и практически в ручном режиме. Да, столице пришлось ввести жесткие ограничения для предотвращения распространения заболеваемости. По словам заммэра, все принятые меры позволили городу сформировать необходимую материально-техническую базу: создать запас средств индивидуальной защиты, подготовить больницы. Поэтому, хотя цифры по заболеваемости вновь стремятся к пиковым значениям, ситуация намного более стабильная, чем весной.

Кроме того, оперативно было принято четыре комплексных пакета мер поддержки бизнеса, общим объемом почти 90 млрд рублей. На данный момент поддержку в рамках антикризисных программ получили свыше 45 тысяч организаций, в которых работают 768 тысяч человек.

«То, что нас услышат и то, что мы принимаем активное участие в таких совещаниях и обсуждении самых актуальных проблем - очень важно для бизнеса, - отметил вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Сергей Миронов. - Диалог сложился тогда, когда начался локдаун, и мы из дома в режиме видеоконференции вместе с Правительством Москвы и Минэкономразвития проводили совместные совещания, в ходе которых были приняты меры поддержки. Они реально дошли до адресатов и очень помогли».

предоставлено пресс-службой

В итоге сегодня общий оборот московских компаний, превышает аналогичный период 2019 года, за исключением ряда наиболее пострадавших отраслей. Это, например, ивент-индустрия и туризм.

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что сейчас фиксируется сохранение численности МСП. «Большую роль в этом сыграли антикризисные меры поддержки - отсрочки по арендной плате, налоговые отсрочки, списание налогов, гранты СИЗ, гранты на поддержку занятости, бессрочное снижение ставок страховых взносов, льготные программы кредитования», - резюмировала она.

Драйверы роста

Создание совета стало логичным продолжением работы, начатой в пандемию. «Правительство Москвы всегда проявляло готовность к открытому диалогу с бизнесом. И создание Совета по стратегическому развитию - продолжение открытой политики. Такие решения особенно актуальны для предпринимательского сообщества в очень непростое для экономики время, – считает председатель комитета по гостиничному бизнесу Московского регионального отделения Деловой России Дмитрий Шлопак. – Знаю, что представители бизнес-объединений и сообществ, которые вошли в состав совета, серьезно настроены на плодотворную работу. Все воодушевлены тем, что экономический блок Москвы не прекращает прямое общение, а, наоборот, расширяет возможности и механизмы для совместного принятия решений по формированию экономики будущего».

Как отметил вицэ-мэр Владимир Ефимов, общими усилиями город сможет не только преодолеть кризис, но и найти новые точки роста. У экспертов на этот счет уже есть несколько идей. Во-первых, это национальные проекты. «Один из возможных драйверов экономического роста - национальные проекты, на реализацию которых страна аккумулирует существенные средства. Нацпроекты должны стать локомотивом восстановления экономики, в том числе, перезапустив отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. Одной из главных целей Стратегического совета мы видим взаимодействие с федеральным правительством и бизнесом при корректировке региональных проектов, в том числе, для того, чтобы помочь предприятиям компенсировать потери, которые нам еще возможно предстоят», - подчеркнул на первом заседании совета Владимир Ефимов.

Еще один драйвер – инвестиции. В российской столице четко прослеживается тенденция, подтверждающая сложившиеся партнерские отношения города с предпринимательским сообществом. Даже несмотря на пандемию и ряд ограничений, инвестиции в основной капитал в Москве в I полугодии увеличились на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в рамках совершенствования системы взаимодействия с бизнесом взаимодействия в ближайшее время будет запущен новый проект - «Московский инвестор», который станет одним окном для всех предпринимателей, инвестирующих на территории столицы. Все возникающие вопросы можно будет адресовать туда, а пробелы и сложности обещают решать оперативно.