Сечин выступил на XIII Евразийском экономическом форуме

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в онлайн формате выступил с докладом на тему «Возвращение к росту» на XIII Евразийском экономическом форуме.

По мнению Сечина в 2021 году начнется восстановление мировой экономики и спроса на нефть. Главным вызовом, способным помешать экономическому росту, являются инструменты санкционного давления, которые используются США и ЕС. Они перешли на качественно новый уровень – теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Яркий пример – давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США. Лишь путем взаимодействия между странами можно обеспечить надежные поставки энергоносителей.

Планы по полному переходу на возобновляемые источники энергии, это слишком дорогостоящий проект – достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 трлн долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 трлн долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

«Роснефть» уделяет большое внимание защите окружающей среды – за последние годы удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн т СО2-эквивалента. «Роснефть» на 73% сократила фугитивные выбросы метана1 в сегменте Upstream по итогам 2019 года. Только за один 2019 год компания высадила в России более 1 млн деревьев. За последние 5 лет «зеленые» инвестиции компании превысили 4 млрд долларов.