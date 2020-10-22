В России за сутки выявлено 15,9 тыс. новых заболевших COVID

За сутки в России выявлено 15 тыс. 971 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, передает оперштаб. Более 25% не имели клинических проявлений болезни. Число летальных исходов за сутки составило 290 человек. Всего за все время эпидемии в России выявлено 1 млн 463 тыс. 306 случаев COVID-19. В общей сложности за весь период число безвозвратных потерь составило 11 тыс. 428 человек. Выписаны из российских больниц за сутки 11 тыс. 428 человек, что является рекордным количеством выздоровевших за весь период.

Наиболее высокий прирост новых случаев коронавируса отмечен в Москве - 4 тыс. 413 заболевших. Выписаны из московских больниц 2 519 человек, 66 человек скончались. На втором месте по числу заболевших находится Санкт-Петербург (+697), Московская область на третьем месте (+462).

В пятерке Нижегородская область (+354) и Ростовская область (+297). В десятке Свердловская область (+259), Архангельская область (+256), Красноярский край (+248), Воронежская область (+246) и Республика Бурятия (+231).