Три члена экипажа МКС совершили посадку в Казахстане на «Союз МС-16»

Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди вернулись на Землю, передает сайт Роскосмоса.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с космонавтами совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.

Первым из спускаемого аппарата эвакуировали Иванишина, а затем достали бортинженеров - Вагнера и Кэссиди.

«Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее», - сообщает на своей странице в соцсет Twitter Роскосмос.

Отстыковка корабля от МКС произошла в ночь на 22 октября в 02:32 по московскому времени. На станции остаются космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Из-за требований, связанных с эпидемией коронавируса, Иванишин и Вагнер смогут увидеть только родственников, прошедших тестирование на ковид и не входящих в группу риска.