В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Константин Затулин – первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты парламента РФ – допустил возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку и Анкара стали зачинщиками обострения в регионе. Поэтому им надо напомнить, какая страна главная на постсоветском пространстве, передаёт Lenta.ru

«Это можно сделать в форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской территории. Путём десантной операции. Или путём размыкания воздушной блокады», — перечислил депутат Госдумы возможные пути вмешательства России в разрешение этого конфликта.

При этом Затулин пояснил, что такое применение силы со стороны РФ будет вынужденным, так как из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе все боевики, которые сейчас там находятся, «расползутся» по всему Кавказу.

«А от этого, пострадает не только Россия, но и Грузия. Кроме того, возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе», – резюмировал парламентарий, добавив, что премьер-министр Армении Никола Пашинян прав, говоря о том, что конфликт не имеет дипломатического разрешения из-за действий Азербайджана.

Ранее сообщалось, что вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил, что Анкара готова отправить турецкие войска в Азербайджан, если поступит такая просьба из Баку. Кроме того, он отметил, что без Турции переговоры по Нагорному Карабаху обречены на провал.

«Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось», – сказал турецкий вице-президент.

Напомним, война в Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Воюющие стороны успели заключить уже два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако они были сорваны сразу после подписания.