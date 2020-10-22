В Минздраве призвали не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

Компьютерную томографию (КТ) стоит делать только по назначению врача, профилактически идти к врачу по данному вопросу не стоит, рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин. Он подчеркнул, что ПЦР-тест является надежным инструментом для диагностики COVID. Врач отметил, что ажиотаж в диагностических отделениях наблюдается сегодня во многих регионах России.

«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции», - сообщил врач. Он уточнил, что отсутствие изменений в легких не является гарантией того, что человек не болеет коронавирусной инфекцией, поскольку отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика.

По его словам КТ легких, которое люди идут делать «на всякий случай», не имеет никакого смысла, а только загружает систему здравоохранения.