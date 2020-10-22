В Москве предотвращён теракт

Сотрудники ФСБ задержали на территории московского региона уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в столице. Как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ведомства, в результате проведённых мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения.

Отмечается, что по указанию боевиков международных террористических организаций он осуществлял подготовку к совершению теракта в Москве с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). В оборудованном боевиком тайнике обнаружены и изъяты компоненты СВУ, а в используемых средствах связи найдена переписка с террористами с обсуждением планируемой атаки, интернет-инструкции по изготовлению бомб, а также видеозапись его присяги главарям террористов.

Также известно, что после совершения теракта боевик собирался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другие подробности пока не сообщаются.